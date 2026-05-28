Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ 30/5-11/7/2026

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 chính thức diễn ra từ 30/5 đến 11/7/2026 bên bờ sông Hàn, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc bậc nhất của thành phố biển.

Năm nay, lễ hội quy tụ nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới với các màn trình diễn theo chủ đề riêng, mang đến chuỗi đêm nghệ thuật ánh sáng kéo dài hơn một tháng. Với lịch thi đấu kéo dài nhiều tuần, chủ đề đa dạng cùng mức giá vé linh hoạt, DIFF 2026 hứa hẹn tiếp tục là điểm nhấn du lịch mùa hè của Đà Nẵng, thu hút hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế đến thưởng thức những màn pháo hoa đẳng cấp bên sông Hàn.