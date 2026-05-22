Tuần du lịch Ninh Bình 2026: Kỳ vọng bứt phá từ "Hành trình di sản"

Sự kiện được kỳ vọng không chỉ góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên của địa phương mà còn mở ra không gian trải nghiệm mới, đậm bản sắc gắn với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững và hiện đại. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ với mục tiêu đón khoảng 600.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Chuỗi trải nghiệm đặc sắc đón 600.000 lượt khách

Phường Nam Hoa Lư là địa phương có nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Tuần du lịch Ninh Bình 2026. Nhận diện áp lực lớn từ dòng khách đổ về, đặc biệt là khách quốc tế, Công an phường Nam Hoa Lư đã đặt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự lên mức cao nhất. Tại các địa bàn trọng điểm và các khu vực tổ chức chuỗi các sự kiện, lực lượng Công an chủ động bố trí lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp tuần tra công khai và hóa trang nhằm phòng ngừa, răn đe và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đơn vị xây dựng phương án phân luồng từ sớm, tổ chức điều tiết giao thông khoa học tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông người và phương tiện. Việc bố trí các chốt trực, kết hợp ứng dụng công nghệ giám sát giúp kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, hạn chế tối đa ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động.

Du khách trong và ngoài nước thích thú với vẻ đẹp sông nước của Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, nơi sẽ tổ chức Lễ hội sắc vàng Tam Cốc tới đây. Ảnh:Đức Phương/TTXVN

Trung tá Vũ Lê Thái, Phó Trưởng Công an phường Nam Hoa Lư cho biết, đơn vị đã thiết lập các phương án tác chiến linh hoạt theo từng khung giờ và duy trì mạng lưới tuần tra khép kín 24/7. "Tại các điểm nóng, lực lượng chức năng luôn túc trực để phân luồng giao thông từ sớm, quyết tâm không để xảy ra tình trạng ùn tắc, chèo kéo hay mất an toàn cho du khách", Trung tá Thái nói.

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Nổi bật là Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, nơi du khách được hòa mình vào không gian mùa lúa chín rực rỡ, kết hợp các hoạt động văn hóa dân gian như rước lễ vật nông sản, trình diễn dân ca, nghệ thuật truyền thống. Đến nay, Khu du lịch Tam Cốc Bích Động đã hoàn tất việc tạo hình cho bức tranh nghệ thuật khổng lồ trên cánh đồng lúa dọc dòng sông Ngô Đồng. Hệ thống bến thuyền, các trạm dừng chân đều được duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời, Ban quản lý cũng vận động người dân địa phương tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo dựng không gian xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng chào đón hàng vạn lượt khách ghé thăm trong những ngày cao điểm.



Khách du lịch tham quan chùa Bích Động - một di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể danh thắng Tràng An Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chị Bùi Thị Thúy Hằng, Phụ trách truyền thông Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cho biết, với tinh thần chủ động, đồng bộ, hướng tới những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách, đơn vị đã hoàn thành tổng vệ sinh khu vực bến thuyền, chỉnh trang dòng sông Ngô Đồng; đồng thời xây dựng phương án phân luồng khách và bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Song song với đó, Khu du lịch chú trọng các hoạt động truyền thông về hình ảnh nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của địa phương. Đơn vị đã làm mới biển chỉ dẫn nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và sự thuận tiện cho du khách.

Lễ hội sáng tạo Tràng An (Forestival) tổ chức tại Quảng trường Bình Minh cũng là chương trình được đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ mong đợi. Sự kiện kết hợp giữa nghệ thuật đương đại với chiều sâu di sản, có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Nghi thức rước nước độc đáo tại lễ hội Tràng An. Ảnh: Đức Phương – TTXVN

Bà Trần Thị Diệp Anh, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An chia sẻ: "Lễ hội năm nay, được xây dựng trong không gian giàu chiều sâu văn hóa gắn với các giá trị khảo cổ và lịch sử của Tràng An. Chúng tôi mong muốn giới trẻ không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn hiểu hơn về hành trình di sản, từ đó trở thành những "chiến binh" tiếp nối bằng hành động thiết thực như trồng rừng, bảo vệ loài voọc mông trắng - loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, được xếp vào nhóm "Cực kỳ nguy cấp" trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, hiện cư trú chủ yếu tại Ninh Bình".

Kết nối di sản và du lịch xanh tạo sức bật mới

Tuần du lịch Ninh Bình là sự kiện thường niên mang lại nhiều hiệu quả vượt trội trong việc bứt phá kinh tế và định vị thương hiệu du lịch địa phương. Qua nhiều năm tổ chức, chuỗi sự kiện này đã khẳng định vai trò là đòn bẩy chiến lược cho ngành du lịch thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, công tác triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Sở Du lịch đã tập trung hoàn thiện kịch bản tổng thể các hoạt động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát hạ tầng du lịch, nâng cấp các điểm tham quan, chỉnh trang cảnh quan môi trường và đảm bảo công tác vệ sinh, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, ngành Du lịch tăng cường truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là kỹ năng phục vụ và ứng xử văn minh du lịch cho người dân địa phương; đồng thời kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, niêm yết giá và bảo đảm an toàn cho du khách. Địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 lượt khách trong thời gian diễn ra Tuần Du lịch, với công suất phòng lưu trú dự kiến vượt 85%.

Du khách thích thú chiêm ngưỡng và trải nghiệm minishow "Khúc hát thiên nhiên" tại Đảo hoa, Khu du lịch sinh thái Thung Nham, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 có nhiều điểm mới cả về quy mô tổ chức lẫn nội dung hoạt động. Sau khi mở rộng không gian, các hoạt động năm nay dày đặc hơn, mang màu sắc văn hóa đa dạng hơn. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc diễn ra vào tối 23/5 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư. Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Nét họa ngàn năm" quy tụ gần 200 nghệ sĩ, diễn viên hứa hẹn mang đến không gian trình diễn giàu bản sắc, tái hiện chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô. Song song với các hoạt động chính, nhiều chương trình bên lề cũng được tổ chức nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách như khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch; triển lãm "Ảnh đẹp du lịch Ninh Bình"; biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, dân ca ba miền cùng các hoạt động văn hóa dân gian tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình sở hữu những mùa hoa rực rỡ quanh năm làm say lòng du khách. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Để Tuần Du lịch diễn ra thành công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc tại các khu vực trọng điểm; kiểm soát chặt cơ sở lưu trú, giá cả dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Ninh Bình. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Việc chuẩn bị chu đáo cho Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng khách và doanh thu du lịch; đồng thời quảng bá hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người Ninh Bình tới du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, từng bước khẳng định định hướng phát triển du lịch bền vững, đưa du lịch và công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong thời gian tới.