Vẻ đẹp độc đáo, hấp dẫn của đảo Hòn Cau

13/05/2026

Đảo Hòn Cau (nằm trong Khu Bảo tồn biển Hòn Cau) thuộc xã Liên Hương (Lâm Đồng) có diện tích khoảng 1,4 km2, cách bờ biển khoảng 10 km, được bao quanh bởi làn nước biển xanh biếc, khi thủy triều rút để lộ những vỏ ốc, vỏ sò và các bãi san hô đẹp độc đáo. Không chỉ vậy, đảo còn được bao quanh bởi hàng vạn khối đá nguyên sinh với nhiều kích cỡ và hình thù khác nhau nằm thành cụm hoặc riêng lẻ như có sự sắp đặt tạo nên bức tranh thiên nhiên cực kỳ ấn tượng, hấp dẫn du khách. Hòn Cau cũng là 1 trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam có cảnh quan thiên nhiên đẹp và được đánh giá cao về đa dạng sinh học.