Đà Nẵng bùng nổ khai mạc mùa du lịch biển 2026, khuấy động “mùa hè rực rỡ”

Tại lễ khai mạc, Phó Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Trần Đại Nghĩa cho biết, chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2014 vào dịp lễ 30/4 - 1/5 theo chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua hơn 10 năm, sự kiện đã trở thành điểm nhấn văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Độc đáo hình bản đồ Việt Nam được làm từ Pizza được trưng bày tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Năm 2026, chương trình diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5 với chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, gồm 19 hoạt động tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Các hoạt động phong phú, kết hợp giữa văn hóa, thể thao, giải trí và bảo vệ môi trường, nhằm mang đến không gian lễ hội đa sắc màu cho du khách.

Du khách thích thú chụp ảnh miễn phí tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Nổi bật trong chương trình là các hoạt động mới như Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, trải nghiệm làm kem từ lúa Việt, các trò chơi thể thao biển, Ngày hội “Sơn Trà Walking Day”. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thường niên tiếp tục được duy trì như: Trình diễn diều nghệ thuật, Hội thi cứu hộ biển quốc tế, Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè”, Giải cờ tướng “Kỳ vương Xứ Quảng”.

Các chương trình của mùa du lịch biển Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động trải nghiệm du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà, không gian ẩm thực “Hương vị Việt”, triển lãm tranh, chương trình biểu diễn nghệ thuật hằng đêm và các hoạt động dành cho thiếu nhi. Đáng chú ý, các hoạt động bảo vệ môi trường biển, nâng cao ý thức cộng đồng và phát triển du lịch bền vững được lồng ghép xuyên suốt chương trình. Du khách cũng có thể tham gia các tour du lịch xanh, khám phá hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà.

Các bãi biển thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Chương trình hưởng ứng chiến dịch kích cầu du lịch “Đà Nẵng – Chạm về nguyên bản”, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến với thông điệp “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách trong dịp nghỉ

Để phục vụ mùa du lịch, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cấp các dịch vụ tại các bãi biển. Các khu vực du lịch ven biển và phía Nam thành phố cũng đã sẵn sàng đón khách với nhiều dịch vụ và hoạt động trải nghiệm đa dạng.

Du khách tham quan mua sắm tại các gian hàng tại chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện mùa hè năm 2026 sẽ tiếp tục được nối dài với nhiều lễ hội ẩm thực, văn hóa và thể thao biển trong các tháng tiếp theo, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng./.

