Sản phẩm du lịch văn hóa và trải nghiệm ở Khánh Hòa

09/06/2026

Khánh Hòa đang bước vào cao điểm du lịch hè với nhiều sản phẩm và sự kiện hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh thế mạnh du lịch biển đảo, nhiều sản phẩm mới như: Hội hè Nha Trang Xưa, các lễ hội văn hóa, thể thao và giải trí đã góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của cả nước trong mùa hè năm 2026.