Sắc sen mùa Hạ ở Việt Hồng

10/06/2026

Cách trung tâm tỉnh Lào Cai khoảng 15 km, những ngày đầu tháng Sáu là thời điểm sen ở Việt Hồng bước vào mùa nở đẹp nhất. Từ sáng sớm, những đóa sen hồng thắm, sen trắng tinh khôi vươn mình trong nắng mới, nổi bật giữa màu xanh của lá, tạo nên khung cảnh thanh bình, cuốn hút. Hương sen dịu nhẹ lan tỏa trong không gian mang đến cảm giác thư thái cho du khách.

Những ngày này, đầm sen Vân Hội trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh, trải nghiệm không gian thiên nhiên. Nhiều người lựa chọn nơi đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa sen.

Theo người dân địa phương, sen được trồng tại nhiều khu vực trong xã không chỉ để tạo cảnh quan mà còn góp phần phát triển kinh tế gia đình. Hoa sen, hạt sen, ngó sen đều trở thành những sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Vào mùa nở rộ, nhiều hộ dân còn kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, ăn uống, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách gần xa.

Không chỉ mang giá trị kinh tế, sen còn gắn bó với đời sống văn hóa của người dân địa phương. Mùa sen nở vì thế không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Đầm sen Vân Hội ở xã Việt Hồng là điểm đến lý tưởng hấp dẫn du khách. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Nhận thấy tiềm năng của cây sen, đầu năm 2026, xã Việt Hồng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh (thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả) đưa vào trồng thử nghiệm 7 giống sen gồm: Quan Âm, Mặt Bằng, Super, Son Môi, Bách Diệp, Ánh Hồng và Vân Đài. Việc đa dạng hóa giống sen nhằm hình thành chuỗi giá trị kinh tế toàn diện, từ sản xuất hoa, hạt, ngó sen đến phát triển du lịch trải nghiệm. Việc mạnh dạn đưa các giống sen mới vào trồng không chỉ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị, kết hợp du lịch sinh thái. Những đầm sen ngát hương ở Việt Hồng đang trở thành điểm nhấn của mùa hè, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân vùng nông thôn Lào Cai.