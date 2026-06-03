Thung Ui - “nàng thơ mới” của vùng đất Cố đô

03/06/2026

Nằm ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp của Ninh Bình, Thung Ui đang dần được biết đến như một “nàng thơ mới” của vùng đất cố đô. Trải qua hàng triệu năm kiến tạo, Thung Ui vẫn giữ trọn vẻ đẹp trầm mặc, kín đáo như khoảng lặng bình yên giữa dòng chảy du lịch sôi động của Ninh Bình.

Dấu tích của vùng đất lịch sử

Nằm giữa lòng Quần thể danh thắng Tràng An-di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, Thung Ui thuộc địa bàn phường Tây Hoa Lư. Vào thung lũng bắt đầu từ những con đường làng quen thuộc, qua những dãy núi đá vôi sừng sững, rồi bất ngờ mở ra khoảng thung rộng, nơi hồ nước xanh nằm yên giữa vòng tay núi đá.

Một góc điểm du lịch Đàn kính thiên – Thung Ui chuẩn bị được đưa vào khai thác du lịch. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Giữa trùng điệp núi đá vôi sừng sững, Thung Ui hiện ra như một chiếc bát đá khổng lồ, xanh mướt, khép kín và tĩnh mịch. Địa hình karst đặc trưng đã tạc nên một không gian biệt lập, nơi hồ nước tự nhiên soi bóng mây trời dưới những vách đá dựng đứng. Vào sớm mai, khi sương mỏng còn vương trên mặt nước, Thung Ui đẹp tựa một thước phim cổ trang giữa đời thực. Danh xưng "thung lũng phim trường" được du khách truyền tai nhau cũng khởi nguồn từ đó. Bởi tại mảnh đất này, từng góc núi, mặt nước hay con đường nhỏ đều có thể trở thành khung hình đẹp.

Tối 26/4/2026, tại Khu văn hóa Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường phối hợp với Công ty Newday Media tổ chức Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 với chủ đề "Huyền Thiên Cổ Đàn". Đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh cổ trang có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại vùng đất Cố đô được xây dựng theo định hướng Edu-tainment (giáo dục kết hợp giải trí) để đem lại trải nghiệm lịch sử trực quan, sống động. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Không chỉ là cảnh quan thiên nhiên, Thung Ui còn gắn với những lớp trầm tích lịch sử của vùng đất Hoa Lư, nơi từng là kinh đô của nước Đại Cồ Việt hơn 1.000 năm trước. Theo các tư liệu và truyền thuyết địa phương, khu vực này từng liên quan đến đài Kính Thiên, nơi Vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế trời đất khi dựng nghiệp và chọn Hoa Lư làm kinh đô. Trong quan niệm cổ, địa thế tự nhiên như vậy được coi là nơi giao hòa giữa trời đất và con người, thích hợp cho các nghi lễ quan trọng của triều đình. Dù nhiều dấu tích vật chất đã phai mờ theo thời gian nhưng mạch ngầm lịch sử vẫn đủ để tạo cho Thung Ui một không gian tâm linh khác biệt.

Một góc yên tĩnh của Tràng An

So với những điểm du lịch nổi tiếng của Ninh Bình như Tràng An, Tam Cốc, Thung Ui mang đến cảm giác tĩnh lặng và nguyên sơ. Hồ nước nằm gọn giữa thung lũng vừa đủ để mở ra một không gian khoáng đạt, nơi du khách có thể ngồi thuyền, đi dạo ven bờ hoặc đơn giản là dừng lại ngắm núi đá phản chiếu xuống mặt hồ. Mùa xuân, cây cối xanh non, hoa rừng nở rải rác trên các triền đá. Mùa hè, thung lũng trở nên xanh thẫm. Mùa thu, nắng vàng làm nổi bật những mảng đá vôi xám bạc. Và mùa đông, sương mù khiến toàn bộ thung lũng như chìm trong lớp màn huyền ảo. Mỗi mùa, Thung Ui lại mang một vẻ đẹp riêng.

Một góc điểm du lịch Đàn kính thiên – Thung Ui chuẩn bị được đưa vào khai thác du lịch. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Đi thuyền trên hồ, ngồi trên con thuyền nhỏ len lỏi giữa những vách đá dựng đứng phủ kín cây rừng là cách tuyệt vời nhất để chạm vào vẻ nguyên sơ của Thung Ui. Ngoài ra, du khách còn có thể đi bộ quanh thung lũng, khám phá các lối mòn ven núi, chụp ảnh phong cảnh hay ngồi nghỉ dưới những tán cây, nhìn ra hồ nước. Các hoạt động này không quá cầu kỳ nhưng lại phù hợp với những người muốn tìm khoảng lặng giữa thiên nhiên.

Với vị trí địa lý thuận lợi, từ Thung Ui, du khách dễ dàng kết nối với nhiều điểm đến nổi tiếng của Ninh Bình. Cách đó chỉ vài cây số là chùa Bái Đính, xa hơn một chút là Tràng An, cố đô Hoa Lư, Hang Múa hay Tam Cốc-Bích Động. Vì vậy, Thung Ui thường được xem như điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình khám phá vùng đất cố đô yên bình.

Ngày 2/2/2026, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức chương trình khảo sát điểm du lịch Đàn kính thiên – Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Dự chương trình khảo sát có khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 200 đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch trên cả nước cùng hơn 100 cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Những năm gần đây, Ninh Bình liên tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch cũng đặt ra yêu cầu phải mở rộng không gian văn hóa, tránh tình trạng quá tải ở những thắng cảnh quen thuộc. Trong bức tranh ấy, Thung Ui có một hướng đi mới đầy triển vọng: Du lịch sinh thái kết hợp tìm hiểu văn hóa-lịch sử, để thiên nhiên trở thành yếu tố chính tạo nên sức hút thay vì xây dựng nhiều công trình hiện đại.

Một góc điểm du lịch Đàn kính thiên – Thung Ui chuẩn bị được đưa vào khai thác du lịch. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Thung Ui-thung lũng nhỏ giữa những rặng núi đá vôi-tựa như một khoảng lặng trong bản hòa tấu thiên nhiên của vùng đất Ninh Bình. Ở đó, núi đá, hồ nước và cây rừng hòa vào nhau tạo nên không gian bình yên hiếm gặp. Có lẽ chính sự giản dị ấy lại là điều khiến nhiều du khách nhớ về Thung Ui, một thung lũng lặng lẽ nằm giữa lòng di sản Tràng An, nơi thiên nhiên và lịch sử cùng kể những câu chuyện của vùng đất cố đô./.