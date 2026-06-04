Trưng bày trở lại “Ngai vua triều Nguyễn” trong Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế

04/06/2026

Ngày 4/6/2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn”, trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, sau khi bảo vật này đã hoàn thành việc phục chế. Trước đó, ngày 24/5/2025, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” bị một đối tượng phá hoại, làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất. Ngay sau sự việc, bảo vật được đưa về Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để triển khai công tác phục chế.