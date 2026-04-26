Du lịch biển Ninh Bình: 'Viên ngọc thô' chờ ngày tỏa sáng

Trong giai đoạn mới, Ninh Bình đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để “đánh thức” du lịch biển, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng đi chiến lược đảm bảo sự phát triển bền vững...

Phát triển chưa tương xứng tiềm năng

Dải ven biển Ninh Bình dài gần 90 km, nơi các bãi biển Thịnh Long, Quất Lâm, nhà thờ đổ hiện ra giữa cát trắng, nắng vàng và rừng quốc gia Xuân Thủy xanh ngát với hệ sinh thái phong phú. Đây là những địa danh đã phần nào được định vị trong lòng du khách nhưng đến nay vẫn chưa được phát triển tương xứng với tiềm năng.

Khu du lịch biển Quất Lâm thuộc xã Giao Ninh từng là một trong những điểm đến nổi bật của du lịch vùng duyên hải Bắc Bộ. Biển Giao Ninh sở hữu bãi cát mịn, thoải dài hàng cây số, phù hợp cho các hoạt động tắm biển, vui chơi và thể thao dưới nước. Không chỉ mang vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, khu vực này còn được bao bọc bởi những hàng phi lao xanh mướt, tạo nên không gian thư thái, gần gũi với thiên nhiên.

Năm 2022, khi địa phương triển khai các đợt chấn chỉnh, lập lại trật tự và tăng cường quản lý hoạt động du lịch, giải tỏa các ki-ốt đã hết hạn thuê đất, Khu du lịch biển Quất Lâm rơi vào trầm lắng. Do thiếu các sản phẩm du lịch thay thế, nhiều công trình dang dở, những móng nhà trơ trọi nằm rải rác, tạo nên khung cảnh vắng vẻ, đối lập với tiềm năng vốn có của một vùng biển từng được kỳ vọng phát triển mạnh về du lịch nghỉ dưỡng.

Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh (Ninh Bình) với bãi cát dài là điểm đến lý tưởng cho du khách.

Khu du lịch biển Thịnh Long thuộc xã Hải Thịnh trải dài hơn 7km với 3 bãi tắm rộng rãi, khí hậu ôn hòa và đậm dấu ấn văn hóa biển truyền thống. Năm 2024, Thịnh Long được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, với hệ thống 35 cơ sở lưu trú, gần 800 phòng nghỉ, được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tắm biển, nghỉ dưỡng, cũng như tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện quy mô lớn.

Những năm qua, do ảnh hưởng của thiên tai, hệ thống mái kè, thân kè bị phá hủy nhiều vị trí, khu du lịch biển Thịnh Long gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà hàng ven biển phải dừng hoạt động để phục vụ thi công dự án củng cố, hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh. Số lượng khách du lịch đến bãi tắm Thịnh Long cũng giảm nhiều so với trước đây.

Theo nhiều chủ khách sạn, nhà hàng ở khu du lịch biển Thịnh Long, những năm trước, vào mỗi dịp hè, đặc biệt là các dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu du lịch vô cùng sôi động, toàn bộ hệ thống khách sạn, nhà nghỉ đều kín phòng. Nhưng những năm gần đây, do thiên tai, khu du lịch phải sửa chữa khiến du khách về khá thưa thớt, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh cho biết, đối với dự án củng cố, hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn, đơn vị thi công đã hoàn thành 32/34 mỏ kè; 2 mỏ kè còn lại đạt khoảng 70% khối lượng. Đơn vị đang tiếp tục thi công các hạng mục khác như phần đường trên đê, hoàn thiện hai cánh mỏ và tường đỉnh chắn sóng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4 để đưa vào khai thác.

Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh chia sẻ, nhiệm kỳ 2026 - 2030, xã xác định tập trung đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; xây dựng trung tâm thương mại đa năng, khu thương mại dịch vụ tổng hợp logistics, hệ thống siêu thị, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng - dịch vụ biển.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, xã kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, tập trung tại khu du lịch biển Thịnh Long… Đồng thời, địa phương đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử; phát triển các sản phẩm du lịch có lợi thế; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch biển để tạo điểm nhấn, kết nối các khu, điểm du lịch trên địa bàn, thu hút du khách gần xa...

Trợ lực thúc đẩy du lịch biển