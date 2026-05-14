Lai châu phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch bền vững

Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ là điểm đến nổi bật của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với diện tích tự nhiên hơn 9.068 km2, có điều kiện thiên nhiên ưu đãi và hệ sinh thái đa dạng. Tỉnh sở hữu và đồng sở hữu 7 trong số 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam, trong đó có đỉnh Pu Ta Leng (3.049 m) và Bạch Mộc Lương Tử (3.046 m). Bên cạnh đó, các danh thắng như đèo Ô Quy Hồ, thác Tác Tình, Nậm Lúc cùng hệ thống lòng hồ thủy điện rộng lớn tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm và nghỉ dưỡng.

Lai Châu có nhiều quần thể hang động với vẻ đẹp kỳ vỹ, thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: TTXVN phát

Lai Châu còn là nơi sinh sống của 20 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện qua trang phục, kiến trúc nhà ở, phong tục tập quán, ngôn ngữ, tri thức dân gian, nghệ thuật dân ca, dân vũ và các làng nghề thủ công truyền thống. Đây là nguồn lực nội sinh quý giá, là lợi thế so sánh không thể sao chép của Lai Châu trong bản đồ du lịch cả nước.

Trang phục truyền thống của đồng bào Lự ở Lai Châu. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch, tỉnh đã hình thành và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng điển hình tại bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ), bản Sì Thâu Chải (xã Tả Lèng) và bản Lao Chải 1 (xã Khun Há). Đặc biệt, năm 2023, bản Sin Suối Hồ được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN - danh hiệu quốc tế quan trọng, khẳng định chất lượng mô hình phát triển du lịch gắn cộng đồng của Lai Châu.

Chợ phiên Sin Suối Hồ, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông ở xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Trong giai đoạn này, Lai Châu xác định mục tiêu tốc độ tăng trưởng lượt khách du lịch bình quân đạt trên 10%/năm, phấn đấu đến năm 2030 đón trên 2,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 2.700 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu ngành du lịch tạo việc làm cho khoảng 9.500 lao động. Hệ thống cơ sở lưu trú được mở rộng với trên 3.000 buồng, phòng, trong đó trên 25% đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Tỉnh cũng định vị thương hiệu du lịch với thông điệp “Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc”, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2035, phấn đấu đón trên 3 triệu lượt khách, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 10 - 12%/năm.

Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) là lễ hội đặc sắc của người Lào ở Lai Châu. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đưa ra nhiều giải pháp về hoàn thiện quy hoạch và cơ chế chính sách đặc thù, trong đó tập trung hình thành hai khu du lịch cấp quốc gia và ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi số. Tỉnh chú trọng phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đặc thù gồm du lịch thể thao mạo hiểm trekking chinh phục các đỉnh núi cao; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; du lịch canh nông gắn với vùng chè Tân Uyên, mắc ca, ruộng bậc thang; du lịch cộng đồng và du lịch xuyên biên giới qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Cùng với đó, Lai Châu tăng cường xúc tiến quảng bá, ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để đưa hình ảnh Lai Châu ra thị trường quốc tế; phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, có kỹ năng, ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên tại bản; bảo tồn văn hóa truyền thống, duy trì và phát triển các lễ hội, nghề thủ công, không gian văn hóa cộng đồng.