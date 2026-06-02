Nâng cao giá trị tôm càng xanh ở Cà Mau

02/06/2026

Cà Mau là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển nuôi tôm càng xanh xen canh trong ruộng lúa. Hiện tỉnh có gần 100 ngàn ha thực hiện mô hình này, với sản lượng thu hoạch hàng chục ngàn tấn/năm. Trước đây, việc tiêu thụ tôm càng xanh chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, đầu ra khá bấp bênh, chưa có sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng. Hiện nay, tôm càng xanh ngoài việc tiêu thụ ở dạng nguyên con tươi sống, còn được áp dụng công nghệ hiện đại trong chế biến, bảo quản, từ đó góp phần nâng cao giá trị.