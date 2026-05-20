Phước Hải trước “thời điểm vàng” để chuyển mình

20/05/2026





Nằm bên cung đường ven biển DT994 tuyệt đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh, xã Phước Hải được ví như một “nàng tiên ngủ quên” của du lịch phía Nam.

Không ồn ào, náo nhiệt như Vũng Tàu hay phát triển mạnh mẽ như vùng biển Hồ Tràm, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có với biển xanh, cát trắng, làng chài lâu đời và nhịp sống bình yên đặc trưng của miền biển Nam Bộ.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa ngày càng được du khách ưa chuộng, Phước Hải đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, trở thành điểm đến nghỉ dưỡng – văn hóa – trải nghiệm đầy tiềm năng của khu vực phía Nam.

