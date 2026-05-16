Tăng cường bảo tồn, bảo vệ Vườn quốc gia Hoàng Liên

16/05/2026

Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) có diện tích hơn 29.800 ha, ở độ cao 1.000m - 3.000m trên dãy Hoàng Liên Sơn, là khu rừng đặc dụng quan trọng và là một trong 4 Vườn Di sản ASEAN đầu tiên tại Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng có hệ sinh thái thực vật phong phú với 2.847 loài thực vật bậc cao có mạch, nhiều loài có tên trong Sách đỏ. Đặc biệt, Vườn có 3 loài cây quý hiếm là bách xanh, thông đỏ, vân sam fansipan (sam lạnh) đã được Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khuyến cáo cần có biện pháp bảo tồn, nhân giống vì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao.

Khu vực rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN