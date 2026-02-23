Vườn quốc gia Pù Mát ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN

Vườn quốc gia Pù Mát ghi nhận từ 135 bẫy ảnh và 30 thiết bị ghi âm tự động đã xác định được 23 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam (2023).

Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (Fauna & Flora International) phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát vừa hoàn thành chương trình điều tra đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Pù Mát - Một trong 3 khu dự trữ sinh quyển Thế giới. Kết quả ghi nhận từ 135 bẫy ảnh và 30 thiết bị ghi âm tự động AudioMoth được đặt tại vùng lõi của vườn quốc gia Pù Mát đã xác định được 40 loài động vật, tất cả đều được định danh và đánh giá tình trạng bảo tồn. Trong đó có 23 loài đồng thời có tên trong Danh lục Đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam (2023).