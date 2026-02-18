Hội vật Thủ Lễ: Nét đẹp và tinh thần thượng võ xứ Huế

18/02/2026

Hằng năm, cứ vào dịp đầu Xuân, làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, Tp. Huế) lại tưng bừng khai hội vật - một nét đẹp văn hóa thể thao truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là một hoạt động giải trí, hội vật làng Thủ Lễ còn mang ý nghĩa sâu sắc về rèn luyện sức khỏe, tinh thần thượng võ và kết nối cộng đồng.

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ là hoạt động văn hóa, thể thao thường niên, mỗi độ Xuân về của người dân Tp. Huế.

Ảnh: Trương Vững

Theo sử sách và các bậc cao niên trong làng, hội vật Thủ Lễ có nguồn gốc từ thời các chúa Nguyễn. Khi đó, hội vật được tổ chức với mục đích chính là tuyển chọn những thanh niên trai tráng, có sức khỏe tốt để bổ sung vào đội ngũ binh lính của triều đình, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Theo thời gian, hội vật đã dần trở thành một hoạt động văn hóa, thể thao quan trọng, mang đậm bản sắc của vùng quê xứ Huế.

Các đô vật thi đấu trung thực, cống hiến hết mình với tinh thần thượng võ. Ảnh: Trương Vững

Hội vật làng Thủ Lệ áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc, các đô vật phải vượt qua vòng đấu loại, giành chiến thắng trước 2 đối thủ mới bước vào vòng bán kết. Tại vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua 1 đối thủ trước khi lọt vào vòng chung kết. Ảnh: Trương Vững

Sới vật, thường được đặt ngay trước sân đình Thủ Lễ - một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành trung tâm của lễ hội. Hội vật Thủ Lễ thường thu hút hơn 70 đến hơn 100 đô vật nam, nữ thuộc nhiều lứa tuổi đến từ các xã lân cận. Tiếng trống khai hội vang lên rộn rã, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đến xem và cổ vũ. Không khí tại sới vật luôn sôi động, kịch tính nhưng cũng đầy tình thân ái.

Nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc tại hội vật Thủ Lễ luôn đề cao sự tôn trọng đối thủ và tinh thần thượng võ. Các đô vật phải vượt qua vòng đấu loại, giành chiến thắng trước các đối thủ để tiến vào vòng bán kết và chung kết. Tuy nhiên, có một nguyên tắc bất thành văn và quan trọng được áp dụng tại hội vật này là tuyệt đối không được sử dụng các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng. Các hành vi như bẻ, vặn, khóa trái khớp hay tấn công bằng đầu đều bị cấm. Đô vật phải hạ gục đối thủ bằng các kỹ thuật "lấm lưng, trắng bụng" - tức là làm cho đối phương chạm lưng xuống đất - mới được xem là giành chiến thắng. Dù thắng hay thua, các đô vật luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Ba vận động viên là ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, cùng sinh ra tại làng vật Thủ Lễ đã tạo ra kỳ tích khi xuất sắc mang về 3 trong 4 tấm HCV tại môn vật tự do nữ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.



Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ là hoạt động văn hóa, thể thao thường niên, mỗi độ Xuân về của người dân Tp. Huế.

Ảnh: Trương Vững

Ngày nay, hội vật Thủ Lễ không chỉ là một hoạt động lễ hội mà còn là nơi phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho môn vật, góp phần vào sự phát triển thể thao của Tp. Huế nói riêng và cả nước nói chung./.

Bài và ảnh: Trương Vững

