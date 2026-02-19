Ấn tượng phong vị Tết cổ truyền tại Đại Nội Huế

Nhiều gia đình đến tham quan, chụp hình tại Đại Nội Huế trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và hoạt động trải nghiệm văn hóa như: trình tấu Nhã nhạc cung đình Huế, múa lân sư rồng, trình diễn võ thuật cổ truyền, trình diễn thư pháp và tặng chữ đầu năm, cùng các trò chơi cung đình và hoạt động tái hiện sinh hoạt Tết trong chốn cung đình triều Nguyễn.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng thực hiện chính sách mở cửa miễn phí trong ngày mùng 1 Tết đối với du khách là công dân Việt Nam, góp phần tạo điều kiện để người dân và du khách đón Xuân, thưởng lãm và cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong không gian di sản Huế.

Trong ảnh: Nhiều du khách thích thú với tục xin chữ đầu năm tại Đại Nội Huế. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Anh Trần Minh Khang, du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi may mắn vì được tham gia trải nghiệm các nét đẹp văn hóa của cung đình trong ngày đầu năm tại Đại Nội Huế. Các hoạt động này thật ấn tượng, mang giá trị văn hóa cung đình và lịch sử cao giúp tôi có thêm nhiều kiến thức thú vị. Năm mới 2026, tôi kính chúc mọi người đều an lành, đất nước hòa bình, ổn định, phát triển giàu đẹp”.