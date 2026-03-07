Khai hội Thái Miếu nhà Trần: Điểm hội tụ tâm linh của di sản thế giới

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại di sản Thái Miếu (xã An Sinh, tỉnh Quảng Ninh), Ban Quản lý Di sản Thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử trang trọng tổ chức Lễ khai hội Thái Miếu nhà Trần.

Đây là mùa lễ hội mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, ghi dấu năm đầu tiên sự kiện được tổ chức kể từ khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

Các bô lão và nhân dân địa phương trang trọng thực hiện nghi thức rước nước vào Thái Miếu để làm lễ bao sái và dâng cúng, mở đầu cho mùa lễ hội linh thiêng tại di sản thế giới. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

"Trái tim" kết nối mạch nguồn di sản Quảng Ninh

Trong hệ thống di sản đồ sộ của Quảng Ninh, Thái Miếu giữ vị thế "gốc rễ" đặc biệt quan trọng, là trung tâm kết nối các am, chùa, tháp và lăng mộ hoàng gia.

Khởi nguyên từ năm 1237, khi vua Trần Thái Tông ban vùng đất Ngũ Yên (gồm các vùng Yên Sinh, Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Bang và Yên Hưng) cho anh trai là Trần Liễu làm đất thang mộc, nơi đây đã trở thành Tiên Miếu của dòng tộc.

Đoàn thuyền rước nước từ hồ Trại Lốc tiến về bến sông trước cửa Thái Miếu, tái hiện truyền thống "vạn chài" và lòng tri ân nguồn cội của dòng tộc nhà Trần trong ngày khai hội. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Qua thời gian, công trình được mở rộng thành Thái Miếu hoàng gia – nơi thờ tự 14 vị vua Trần và các bậc tiền nhân, tạo nên một "điểm hội tụ tâm linh" tối thượng nối liền từ vịnh Hạ Long đến vùng đất thánh Yên Tử.

Trao đổi về tầm vóc của di sản, ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản Thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử nhấn mạnh: "Thái Miếu chính là nơi giá trị tâm linh hòa quyện cùng tinh thần dân tộc. Việc khai hội năm nay là sự khởi động mạnh mẽ để phát huy giá trị di sản xứng tầm thế giới. Đây là dịp để nhân dân tìm về cội nguồn, lắng lại giữa nhịp sống hiện đại nhằm nuôi dưỡng khát vọng hướng thiện và tri ân các bậc tiền nhân đã có công gây dựng đất nước."

Chứng kiến sự đổi thay của vùng đất di sản, ông Nguyễn Quang Nhạ, nguyên Bí thư Huyện ủy Đông Triều trước kia, bồi hồi chia sẻ người dân nơi đây luôn tự hào về lịch sử vĩ đại của triều đại nhà Trần. Từ thời các vị lãnh đạo Trung ương về đây khánh thành đền Sinh cho đến nay, việc Thái Miếu được nâng tầm di sản thế giới càng khiến nhân dân thêm mến phục và tự hào. Đây là minh chứng cho sức sống trường tồn của một triều đại hiển hách trong lòng dân tộc.

Khơi dậy niềm tự hào và sức sống di sản

Lễ hội năm 2026 diễn ra từ ngày 6-8/3, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như kéo co, đẩy gậy và các chương trình nghệ thuật làng văn hóa An Sinh. Sự kiện không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn là dịp để những người con họ Trần từ khắp mọi miền Tổ quốc về hội tụ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân công đức tổ tiên.

Đoàn rước kiệu, rước nước lên Thái Miếu nhà Trần. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Là một người con họ Trần, ông Trần Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng họ Trần tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ niềm vinh dự: "Chúng tôi rất tự hào khi Thái Miếu - một trong những điểm di tích quan trọng trong quần thể di sản thế giới vừa được UNESCO vinh danh - đã khẳng định được tầm vóc quốc tế. Đây là niềm hãnh diện vô bờ khi di sản của dòng họ cũng chính là tài sản quý báu của nhân loại. Tôi mong muốn trong tương lai, quy mô lễ hội sẽ tiếp tục được nâng cấp, xứng tầm với vị thế di sản thế giới để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần nhà Trần đến với bạn bè trong và ngoài nước.”

Không chỉ những bậc cao niên, thế hệ trẻ cũng tìm thấy sự kết nối tâm linh sâu sắc tại đây. Chị Trần Dương Ly, du khách đến từ Hải Phòng cho biết đứng trước miếu trong không khí trang nghiêm, cảm thấy sự linh thiêng vô cùng. Là một người con họ Trần, chị không mong cầu gì nhiều, chỉ cầu cho quốc thái dân an, gia đình bình an và bản thân có thêm trí tuệ, năng lượng để đóng góp cho xã hội.

Sự đồng lòng của chính quyền, ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý và niềm tự hào của mỗi người dân chính là nguồn nội sinh mạnh mẽ nhất để Thái Miếu mãi là biểu tượng của tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", trường tồn cùng kỷ nguyên mới của dân tộc./.