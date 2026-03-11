Điểm bầu cử đặc biệt ở số 48 phố Hàng Ngang

11/03/2026

Nằm giữa khu phố cổ tấp nập của Hà Nội, ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản thảo Tuyên ngôn Độc lập – không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt mà còn là điểm bầu cử mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng trong các kỳ bầu cử của đất nước. Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử đặc biệt này lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của người dân Thủ đô và du khách cả nước.

Không gian bên ngoài di tích Nhà 48 Hàng Ngang được trang hoàng cờ, băng rôn chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ngay từ nhiều ngày trước, khu vực trước cửa di tích tại Nhà 48 Hàng Ngang đã được chỉnh trang sạch đẹp. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn, pano tuyên truyền về ngày bầu cử được treo trang trọng dọc tuyến phố, tạo nên không khí rộn ràng của ngày hội lớn. Bên trong khu vực bỏ phiếu, các bàn hướng dẫn, danh sách cử tri, hòm phiếu và các vật dụng phục vụ bầu cử được bố trí khoa học, đúng quy định, bảo đảm thuận tiện cho cử tri khi đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nhà 48 Hàng Ngang, điểm bầu cử đặc biệt của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Là di tích lịch sử gắn với sự kiện trọng đại của dân tộc, nơi đây luôn thu hút nhiều người dân và du khách tham quan. Vì vậy, chính quyền địa phương và tổ bầu cử đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý di tích để vừa bảo đảm công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, vừa giữ gìn sự trang trọng của không gian lịch sử. Công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hướng dẫn cử tri cũng được xây dựng phương án cụ thể.

Người dân và tổ bầu cử chung tay chuẩn bị cho điểm bầu cử đặc biệt tại Nhà 48 Hàng Ngang. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đại diện tổ bầu cử cho biết, việc tổ chức điểm bỏ phiếu tại địa chỉ lịch sử này không chỉ nhằm phục vụ cử tri khu vực phố cổ mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Tại chính căn nhà này, mùa thu năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cộng sự đã hoàn thiện bản thảo Tuyên ngôn Độc lập – văn kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì thế, mỗi lá phiếu được bỏ tại đây càng gợi nhắc về trách nhiệm của công dân đối với vận mệnh đất nước.

Mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc nhằm đảm bảo thành công cao nhất cho ngày bầu cử sắp tới. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Những ngày này, cán bộ, tổ bầu cử và lực lượng hỗ trợ thường xuyên rà soát các khâu chuẩn bị cuối cùng như: kiểm tra cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, phổ biến quy định bầu cử và sẵn sàng các phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và trang nghiêm.

Trong không gian lịch sử của ngôi nhà 48 Hàng Ngang, sự chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền và người dân địa phương, mà còn góp phần làm nổi bật ý nghĩa của ngày hội dân chủ – nơi mỗi lá phiếu tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc./.