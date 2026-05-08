Tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ Hòa Bình

Ngày 8/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ phối hợp với UBND phường Thống Nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ (khu vực Hòa Bình) tổ chức lễ phát động thả cá giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ Hòa Bình với tổng khối lượng hơn 3 tấn cá giống các loại. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ Bùi Duy Linh nhấn mạnh, hoạt động thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản đã trở thành việc làm thiết thực, có ý nghĩa về kinh tế, môi trường và xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Việc bổ sung nguồn giống thủy sản tự nhiên không chỉ giúp phục hồi quần thể các loài cá bản địa, duy trì đa dạng sinh học mà còn góp phần cải thiện chất lượng môi trường nước, giữ cân bằng hệ sinh thái vùng lòng hồ Hòa Bình - một trong những vùng có tiềm năng lớn về phát triển thủy sản và du lịch sinh thái.

Thông qua nguồn ngân sách Nhà nước cùng các nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, cá nhân và phật tử, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 15 đợt thả giống thủy sản với tổng khối lượng hàng chục tấn tại nhiều sông, hồ, đầm tự nhiên. Các địa điểm được triển khai gồm hệ thống hồ trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hồ Hòa Bình, hồ Cánh Tạng, hồ Công viên Văn Lang, hồ Đầm Vạc, hồ Ngòi Gianh, sông Hồng, sông Lô cùng nhiều thủy vực khác trên địa bàn.

Những năm gần đây, nghề nuôi cá lồng trên hồ phát triển mạnh, tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân ven hồ. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng các hoạt động khai thác, nguồn lợi thủy sản tự nhiên cũng đứng trước nguy cơ suy giảm. Việc tổ chức các đợt thả cá giống góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, bổ sung quần đàn cá tự nhiên, đồng thời tạo nguồn giống cho hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững.

Bên cạnh hiệu quả về môi trường, hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân vùng hồ. Theo ngành chức năng, khi nguồn lợi thủy sản được phục hồi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nghề cá theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái.



Tại lễ phát động, các cơ quan chuyên môn cũng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản; không sử dụng các hình thức khai thác mang tính hủy diệt như: xung điện, chất nổ, hóa chất độc hại để đánh bắt cá. Đồng thời, khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động thả giống phóng sinh, bảo vệ môi trường nước tại các sông, hồ trên địa bàn.



Đại đức Thích Tuệ Hải - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho rằng, hoạt động phóng sinh, thả cá giống không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, hướng thiện mà còn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống. Việc kết hợp giữa hoạt động tín ngưỡng với bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tăng ni, phật tử và người dân địa phương.



Ngay sau lễ phát động, thành viên các sở, ngành, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cùng đông đảo chư tăng, phật tử đã tham gia thả cá giống xuống khu vực lòng hồ Hòa Bình. Các loại cá được thả gồm: cá bỗng, cá chiên, cá trôi ta, cá trắm đen, cá chép, cá rô phi, cá lăng, cá mè… Đây đều là những loại cá khỏe mạnh, đồng đều về kích cỡ, không dị tật, không mang mầm bệnh, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên.

Các đơn vị tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi trên lòng hồ Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tham gia hoạt động thả cá giống trên lòng hồ Hòa Bình, nhiều tăng ni, phật tử và người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được trực tiếp góp phần bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Chị Nguyễn Thị Huyền - phường Thống Nhất chia sẻ: "Việc thả cá không chỉ mang ý nghĩa phóng sinh theo tinh thần hướng thiện mà còn giúp phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của lòng hồ Hòa Bình. Khi tận tay thả những con cá khỏe mạnh xuống hồ, mọi người đều cảm nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, bền vững cho thế hệ mai sau".



Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị, tổ chức xã hội và người dân triển khai nhiều chương trình bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các sông, hồ tự nhiên; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học./.