Vẻ đẹp hoang sơ trên cung đường ven biển Kỳ Xuân

16/05/2026

Dọc cung đường ven biển Cẩm Trung - Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), những bãi biển hoang sơ với nước xanh ngọc, ghềnh đá tự nhiên và làng chài bình yên đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách yêu thích khám phá. Nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên sơ với bờ cát mịn, những phiến đá trải dài và mặt nước xanh trong. Không gian yên tĩnh, tách biệt với sự ồn ào của các điểm du lịch đông đúc khiến Cu Kỳ trở thành nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, cắm trại và ngắm bình minh.