Mở rộng không gian du lịch ở Làng dừa Cẩm Thanh

20/05/2026

Làng dừa Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng) được vinh danh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Điểm du lịch này trung bình có khoảng 6.000 – 7.000 lượt khách/ngày đến tham quan, trải nghiệm, vào dịp nghỉ lễ có thể lên đến gần 10.000 lượt khách. Lượng du khách đông cũng đang gây áp lực lên hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch ở đây. Dự kiến từ tháng 6/2026, chính quyền địa phương sẽ mở rộng hoạt động du lịch ở khu rừng dừa, gắn với việc bố trí, sắp xếp lại các tuyến tham quan phù hợp và tổ chức nhiều dịch vụ trải nghiệm mới tốt hơn. /.

Việc mở rộng không gian du lịch ở Làng dừa Cẩm Thanh sẽ gắn với việc bố trí, sắp xếp lại các tuyến tham quan phù hợp và tổ chức nhiều dịch vụ trải nghiệm mới. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN