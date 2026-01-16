Phú Quý vào danh sách 10 điểm đến đáng khám phá hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Theo Khaosod English, Phú Quý là lựa chọn cho những ai muốn “lắng nghe chính mình” giữa thiên nhiên biển đảo, bởi bờ biển xanh, địa hình núi non và không khí lộng gió, khác hẳn các điểm đến đại trà.





Báo Khaosod English của Thái Lan vừa đưa Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) vào danh sách “Top 10 điểm đến còn nguyên sơ, đáng khám phá nhất Đông Nam Á năm 2026”.

Theo Khaosod English, Phú Quý là lựa chọn cho những ai muốn “lắng nghe chính mình” giữa thiên nhiên biển đảo, bởi bờ biển xanh ngọc, địa hình núi non và không khí lộng gió, khác hẳn với các điểm đến đại trà.

Trong bối cảnh nhiều điểm nóng du lịch như Bangkok hay Bali đang quá tải khách, danh sách của Khaosod hướng đến những “góc yên tĩnh”, nơi vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nét bản địa và trải nghiệm khác biệt.

Bên cạnh Phú Quý là các địa danh như Ulu Temburong (Brunei), Nong Khiaw (Lào) hay quần đảo Mergui (Myanmar).

Đảo Phú Quý nằm cách vùng trung tâm Phan Thiết khoảng 120km về phía đông nam, gồm đảo chính và nhiều đảo nhỏ như Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao… Du khách thường đi tàu cao tốc từ Phan Thiết để đến đây.

Cảng Phú Quý được xây dựng như một âu thuyền, là nơi hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu trong khi chờ lấy nhiên liệu, nước ngọt hoặc để đưa sản phẩm thủy sản lên bờ bảo quản, sơ chế. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Đảo Phú Quý thu hút du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp hoang sơ, chưa chịu nhiều tác động du lịch đại trà, được giới chuyên môn khu vực đánh giá cao. Biển trong xanh, gió lộng, rất thích hợp cho nhiếp ảnh, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống địa phương. Đảo Phú Quý tập trung vào nhịp sống chậm, khác biệt với các hòn đảo du lịch sôi động khác trong khu vực.

Thời điểm du lịch đảo Phú Quý lý tưởng nhất là từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Trong khoảng thời gian này, thời tiết Phú Quý khá đẹp với trời trong xanh, gió nhẹ, biển êm, thích hợp cho hoạt động tham quan, đi lại.

Đến Đảo Phú Quý, du khách sẽ có thể lựa chọn những khu vực có bãi biển cát trắng mịn, nước trong xanh để vừa sống ảo vừa thỏa sức khám phá và hòa mình cùng thiên nhiên; đi thuyền để khám phá các hòn đảo nhỏ ven đảo Phú Quý như: Hòn Ranh, Hòn Đen, Hòn Đỏ, Hòn Giữa, Hòn Trứng,… với vẻ đẹp hoang sơ.

Du khách hòa mình cùng thiên nhiên ở Đảo Phú Quý. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Bạn cũng có thể tổ chức một chuyến phượt quanh đảo bằng xe máy; ngắm bình minh và hoàng hôn trên đảo Phú Quý; ngắm san hô và thưởng thức các món ăn ngon từ hải sản.

Những điểm đến nổi bật ở đảo Phú Quý

Bãi Nhỏ Gành Hang

Bãi Nhỏ được giới hạn bởi những mũi đá nhô ra biển có hình lưỡi liềm. Bãi Nhỏ là nơi rất yên tĩnh, nước trong xanh thấy đáy, ít ghe thuyền neo đậu nên rất thích hợp để tắm biển, hít thở không khí trong lành và chọn các góc ảnh đẹp để sống ảo. Còn Gành Hang là một vách đá lớn dựng đứng sát biển tạo nên khung cảnh hùng vĩ.

Toàn cảnh bãi cát nhỏ gành Hang ở đảo Phú Quý. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Vạn An Thạnh

Vạn An Thạnh ở khu vực sát cạnh bờ biển thuộc làng Triều Dương, xã Tam Thanh, là nơi thờ ông Nam Hải. Vạn An Thạnh có trưng bày bộ xương cá voi khủng, to thứ hai ở Đông Nam Á, không những thế nơi đây còn lưu giữ gần 100 bộ xương cốt gồm: cá voi, rùa da từ thời xưa đến bây giờ.

Cột cờ đảo Phú Quý

Cột cờ trên đảo Phú Quý là nơi check in không thể bỏ qua của du khách. Với chiều cao 22,6m được xây dựng hoàn toàn từ bêtông cốt thép hướng mặt ra phía biển nên bạn sẽ chọn được nhiều góc ảnh để lưu giữ lắm đấy.

Vịnh Triều Dương

Vịnh Triều Dương thu hút khách du lịch đến tham quan bởi cảnh đẹp vô cùng nên thơ với màu trắng mịn của bãi cát rộng, nước biển trong xanh thêm một rừng dương rợp bóng mát, bạn tha hồ mà hòa mình vào thiên nhiên cũng như tổ chức cắm trại hoặc dã ngoại.

Phong Điện khổng lồ

Nơi đây có những chiếc quạt gió khổng lồ được xây dựng để cung cấp điện cho người dân trên đảo. Đến đây bạn mới thấy sự kỳ vĩ của quang cảnh xung quanh bởi sự khổng lồ của quạt gió với chiều cao là 60m, và chiều dài của cánh quạt là 37m và đường ra tham quan những cây quạt gió rất thơ mộng với một bên là biển, một bên là những hàng dương hai bên đường đi trông rất đẹp mắt.

Điện gió Phú Quý có công suất lắp máy 6 MW với 3 tua bin, cung cấp hàng năm khoảng 25,4 triệu kWh/ năm. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Hải Đăng Phú Quý

Hải đăng Phú Quý nằm trên ngọn núi Cấm, để lên ngọn hải đăng bạn phải leo núi với hơn 120 bậc đá men theo sườn núi, dài khoảng 200m và có nhiều đoạn trơn trượt. Tuy nhiên, đây lại là nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh đảo Phú Quý và quang cảnh biển xung quanh bởi đây là điểm cao nhất trên đảo.

Hải đăng trên núi Cấm ở Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ngoài những khu vực đẹp để các bạn du ngoạn, ngắm cảnh thì trên đảo Phú Quý còn có nơi thanh tịnh để các bạn ghé thăm, đó chính là chùa Linh Sơn. Bạn sẽ cảm nhận được sự linh thiêng của nơi đây khi thấy tượng Phật Bà Quan Âm rất uy nghi được đặt trên đỉnh núi./.