Phát triển văn hóa đọc trong thời đại số

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh phát triển văn hóa là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước, thì việc phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay không chỉ nuôi dưỡng tri thức, mà còn góp phần trực tiếp đưa nghị quyết vào đời sống.



Văn hóa đọc - trụ cột của xã hội tri thức

Từ lâu, sách đã được xem là kho tàng tri thức của nhân loại, nơi kết tinh những giá trị bền vững về tư duy, đạo đức và kinh nghiệm sống. Trong bối cảnh hiện nay, khi phát triển dựa trên tri thức trở thành xu thế tất yếu, vai trò của văn hóa đọc càng trở nên quan trọng, việc đọc sách giúp con người hình thành tư duy hệ thống, khả năng phân tích và phản biện, tiếp nhận thông tin và có năng lực nhận thức để thích ứng với xã hội…

Học sinh tham gia tìm hiểu, đọc sách trong "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026". Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN Nhà văn Đào Bá Đoàn, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn nhận định, sách và văn hóa đọc đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực xuất bản mà đã trở thành một phong trào mang tính toàn dân. Thực tế cho thấy, tại nhiều trường học từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, như quyên góp xây dựng thư viện, lan tỏa thói quen đọc trong học sinh, kết nối với các trung tâm thư viện, cơ quan hành chính và cộng đồng dân cư. Sự tham gia của đông đảo diễn giả, những người làm công tác truyền cảm hứng đọc sách, đã góp phần mở rộng ảnh hưởng của văn hóa đọc trong xã hội.

Trái với những lo ngại cho rằng văn hóa đọc đang suy giảm, nhà văn Đào Bá Đoàn cho rằng, thực tế hiện nay lại cho thấy một bức tranh tích cực, khả quan về sự phát triển của văn hóa đọc trong cộng đồng. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành xuất bản với sự gia tăng đáng kể cả về số lượng và thể loại sách, mang đến cho độc giả nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Sự phát triển của xuất bản điện tử cũng đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong thói quen tiếp cận tri thức, đặc biệt ở thế hệ trẻ - những người có xu hướng đọc trên nền tảng số thay vì sách in truyền thống. Cùng với đó, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các diễn giả, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực lan tỏa văn hóa đọc, với các chương trình chia sẻ tại trường học, khu dân cư, đã góp phần củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển của văn hóa đọc trong thời gian tới.

Theo nhà văn Đào Bá Đoàn, có thể khẳng định rằng văn hóa đọc không những không suy giảm mà đang chuyển mình mạnh mẽ, thích ứng với bối cảnh mới. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy một nền tảng vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển xã hội học tập trong tương lai.

Tiến sĩ Đỗ Anh Đức, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ví việc đọc sách giống như "nuôi dưỡng" trí óc. Nếu không đọc, đầu óc sẽ không được "ăn", dẫn đến trí tuệ không thể phát triển. Nhưng khi đã "nạp" kiến thức, chúng ta cũng cần "tiêu hóa", tức là phải có trải nghiệm, chia sẻ, tương tác hoặc tái sáng tạo lại nội dung… Đó chính là cách chúng ta biến những gì đã đọc thành giá trị của riêng mình…

Người trẻ tiếp cận văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, người trẻ đang có những cách tiếp cận văn hóa đọc linh hoạt và đa dạng hơn. Họ không chỉ đọc, mà còn tương tác, chia sẻ và tham gia vào quá trình sáng tạo nội dung.

Bà Vũ Phương Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt (Liên Việt Books) chia sẻ, nhu cầu đọc của giới trẻ không hề mất đi, mà đang chuyển dịch sang những hình thức mới. Những tác phẩm có nội dung hấp dẫn, chất lượng vẫn thu hút đông đảo độc giả trẻ. Điều này cho thấy nhu cầu khám phá tri thức và trải nghiệm của độc giả vẫn được duy trì, dù phương thức đã thay đổi.

Trong thời đại số, việc đọc không còn bó hẹp trong sách in, mà mở rộng sang sách điện tử, sách nói, podcast hay các nền tảng nội dung trực tuyến. Sự đa dạng này không làm suy giảm giá trị của văn hóa đọc, mà còn mở rộng không gian tiếp cận tri thức, giúp nhiều đối tượng có thể tiếp cận sách dễ dàng hơn.

Để thích ứng với xu hướng này, các nhà xuất bản cũng đang đổi mới mạnh mẽ. Những hình thức như sản xuất phim ngắn, podcast giới thiệu sách, hay đăng tải từng phần bản thảo trên mạng xã hội đang được triển khai nhằm thu hút độc giả trẻ. Đây không chỉ là giải pháp truyền thông, mà còn là cách tạo ra sự kết nối mới giữa sách và người đọc trong thời đại số.