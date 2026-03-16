Nét đẹp phụ nữ phường An Lạc trong ngày bầu cử

Nét rạng rỡ của các cán bộ, hội viên phụ nữ phường An Lạc tại điểm bỏ phiếu số 39 trước giờ khai mạc ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Ngay từ sáng sớm, các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng hội viên tại khu phố đã có mặt tại hai điểm bỏ phiếu để phối hợp cùng tổ bầu cử chuẩn bị các khâu cuối cùng. Tại điểm bỏ phiếu số 31, các chị tham gia sắp xếp bàn ghế, kiểm tra danh sách cử tri, bố trí khu vực hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi. Trong khi đó, tại điểm bỏ phiếu số 39, nhiều hội viên phụ nữ đảm nhận nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước theo đúng quy định, từ kiểm tra thông tin, nhận phiếu bầu cho đến hướng dẫn cách bỏ phiếu.

Bà Tô Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 76, Tổ trưởng điểm bỏ phiếu 39, phổ biến nội quy bầu cử trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Nghi lễ chào cờ trang nghiêm tại điểm bỏ phiếu số 39, phường An Lạc. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Bà Tô Kim Tuyến cùng các thành viên tổ bầu cử thực hiện niêm phong hòm phiếu tại điểm số 39, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Nét tự tin, duyên dáng của các nữ cán bộ tại điểm bỏ phiếu số 39, phường An Lạc trước giờ khai mạc ngày hội toàn dân đi bầu cử. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Trong ngày bầu cử, công tác tổ chức tại điểm bỏ phiếu số 39 được thực hiện chặt chẽ, khoa học dưới sự phụ trách của bà Tô Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 76, Tổ trưởng điểm bỏ phiếu 39. Ngay từ sáng sớm, bà trực tiếp kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, bố trí khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ. Đồng thời, bà phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ bầu cử, bảo đảm mọi khâu diễn ra đúng quy định.

Lực lượng thanh niên tình nguyện và phụ nữ phường An Lạc nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho cử tri tại điểm bỏ phiếu số 31. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Nữ cán bộ tại điểm bỏ phiếu số 39 trao đổi, hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bầu cử trong sáng 15/3. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các thành viên tổ bầu cử tại điểm số 31 phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm các khâu nghiệp vụ diễn ra đúng quy trình. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các tình nguyện viên trẻ tích cực hỗ trợ sắp xếp và kiểm tra phiếu bầu, sẵn sàng cho giờ khai mạc tại điểm bỏ phiếu số 31. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Khi lượng cử tri đến ngày càng đông, bà Tô Kim Tuyến thường xuyên theo dõi tình hình, nhắc nhở các thành viên trong tổ bầu cử hướng dẫn cử tri chu đáo, đặc biệt là các cử tri cao tuổi. Với sự tận tình và trách nhiệm, bà cùng các cán bộ phụ nữ tại điểm bỏ phiếu đã giúp quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, trật tự và đúng quy trình.

Bên cạnh việc trực tiếp tham gia phục vụ tại điểm bỏ phiếu, các cán bộ Hội Phụ nữ phường An Lạc còn tích cực vận động hội viên, người thân và bà con trong khu dân cư đi bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định. Nhiều chị em còn tranh thủ nhắc nhở các gia đình trong tổ dân phố tham gia bỏ phiếu sớm, góp phần nâng cao tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn.

Nữ tình nguyện viên Đoàn Thanh niên phường An Lạc thực hiện quyền bỏ phiếu tại điểm số 31. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các nữ cán bộ tại điểm bỏ phiếu số 39 thực hiện khâu đóng dấu xác nhận vào thẻ cử tri, bảo đảm quy trình bầu cử được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các nữ cán bộ phụ trách khâu đóng dấu xác nhận tại điểm bỏ phiếu số 39 rạng rỡ trong ngày hội toàn dân đi bầu cử. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Không khí tại hai điểm bỏ phiếu số 31 và 39 trong sáng 15/3 diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi, thân tình. Hình ảnh những cán bộ phụ nữ trong trang phục chỉnh tề, tận tụy hỗ trợ cử tri đã trở thành điểm nhấn đẹp trong ngày bầu cử.

Sự tham gia tích cực của phụ nữ phường An Lạc không chỉ góp phần bảo đảm công tác tổ chức bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và thuận lợi, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong các hoạt động chính trị – xã hội tại địa phương. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của các chị đã góp phần làm nên thành công của ngày hội toàn dân đi bầu cử trên địa bàn phường An Lạc./.