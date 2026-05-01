Ấn tượng hội thi "Lung linh vòng Xòe" năm 2026 tại Lào Cai

Trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại quảng trường Golden Field (phường Nghĩa Lộ), các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức Hội thi "Lung linh vòng xòe" năm 2026. Hội thi quy tụ 8 đội thi đến từ 4 xã, phường, gần 800 diễn viên, nghệ nhân quần chúng tham gia, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Hội thi không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Phụ nữ dân tộc Thái duyên dáng trong trang phục truyền thống tại hội thi “Lung linh vòng Xòe” năm 2026. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tái hiện nghề Dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ Thái trong đêm hội. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tái hiện nét văn hoá Tằng Cẩu (Búi tóc trên đỉnh đầu) khi lấy chồng của người Thái đen tại hội thi “Lung linh vòng Xòe”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Hội thi có gần 800 diễn viên, nghệ nhân quần chúng đến từ 4 xã phường tham gia với 8 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Trao duyên trên sàn Hạn Khuống - nét sinh hoạt văn hoá và lâu đời của người Thái được tái hiện tại hội thi “Lung linh vòng Xòe”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Sau 2 đêm diễn, hội thi “Lung linh vòng Xòe” năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN