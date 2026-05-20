Những "bước chân xanh" nơi miền biên giới

20/05/2026

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khâu A Đớt hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân trong chương trình "Ngày về thôn bản". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Giúp dân để hiểu dân

Giữa cái nắng đầu hè vùng cao A Lưới, tiếng cười nói rộn ràng vang lên trên những cánh đồng đang mùa thu hoạch lúa Đông - Xuân. Xen giữa sắc vàng của ruộng lúa chín là màu xanh áo lính biên phòng cần mẫn cùng người dân gặt lúa, bó lúa, vận chuyển thóc về nhà trước khi những cơn mưa giông bất chợt kéo đến.



Tại thôn A Tin, xã A Lưới 4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt từ sáng sớm đã có mặt ngoài đồng để hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Địa hình nơi đây chủ yếu là ruộng bậc thang nhỏ hẹp nằm ven sườn đồi, đường xuống ruộng trơn trượt nên máy móc khó tiếp cận, phần lớn vẫn phải thu hoạch thủ công. Những người lính trẻ thoăn thoắt cắt lúa, gùi từng bó lúa nặng vượt qua bờ ruộng dốc đứng để kịp đưa về điểm tập kết. Vai áo đẫm mồ hôi, chân lấm đầy bùn đất nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui vì giúp bà con giảm bớt nhọc nhằn ngày mùa.

Ông Hồ Văn Mai, trưởng thôn A Tin, xã A Lưới 4 cho biết, thời tiết vùng cao thất thường khiến bà con luôn thấp thỏm mỗi vụ gặt. Những cơn mưa giông thường kéo đến vào buổi chiều, nếu không thu hoạch kịp, lúa dễ đổ ngã, nảy mầm hoặc hư hỏng ngay trên đồng. Có bộ đội xuống giúp nên bà con yên tâm hơn rất nhiều.

Không chỉ hỗ trợ sức lao động, những ngày cùng bà con xuống đồng còn giúp các chiến sĩ trẻ thêm hiểu đời sống, phong tục tập quán của đồng bào nơi biên giới. Chiến sĩ Phan Văn Bảo xúc động cho biết, quê anh cũng làm nông nhưng chủ yếu thu hoạch bằng máy móc. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp gặt lúa cùng bà con vùng cao. Công việc rất vất vả nhưng cũng giúp các chiến sĩ hiểu hơn sự cực nhọc của người dân nơi biên giới. Theo Thiếu tá Quế Việt Thịnh, trong đợt cao điểm thu hoạch lúa Đông Xuân năm nay, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhiều hộ dân, đặc biệt là gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết.



Không riêng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, những ngày qua, nhiều đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đồng loạt triển khai các hoạt động hướng về nhân dân khu vực biên giới. Tại xã A Lưới 1 và A Lưới 5, các chiến sĩ Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và Đồn Biên phòng Hương Nguyên đồng loạt ra quân chương trình “Ngày về thôn bản”, trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa kịp thời vụ. Qua đó, người lính áo xanh không chỉ sẻ chia khó khăn với người dân khu vực biên giới, mà còn tăng cường tình đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.



Những mái nhà nghĩa tình



Những ngày này, tại các địa bàn ven biển thành phố Huế, dấu chân người lính biên phòng cũng in đậm trong các hoạt động an sinh xã hội. Những người lính quân hàm xanh không quản nắng mưa, trực tiếp giúp dân tháo dỡ nhà cũ, san lấp nền, vận chuyển vật liệu xây dựng… Họ trở thành chỗ dựa tin cậy đầy nhân văn của người dân nghèo trong hành trình ổn định cuộc sống, an cư trước mùa mưa bão.



Tại phường Thuận An, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà Chữ thập đỏ” cho gia đình ông Bùi Cảnh, trú tại tổ dân phố Tân Lập. Theo ông Bùi Cảnh, gia đình ông thuộc diện khó khăn, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào nghề đánh bắt thủy sản nên thu nhập bấp bênh. Biến cố càng thêm nặng nề khi vợ ông mắc bệnh ung thư vú, thường xuyên phải điều trị dài ngày. Bao năm qua, cả gia đình sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng, luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa bão về. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, các đơn vị đã hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 75m² cho gia đình ông. Không dừng lại ở sự hỗ trợ về kinh phí, trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An còn trực tiếp tham gia giám sát, hỗ trợ ngày công lao động để công trình sớm hoàn thành, giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn.

Tinh thần sẻ chia, chung tay vì người nghèo, “giúp dân như giúp người thân” ấy còn được lan tỏa tại nhiều địa bàn ven biển của thành phố Huế khác thông qua chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Tại xã Phú Lộc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ san lấp nền nhà cho gia đình bà Lê Thị Chắt ở thôn Hòa Mậu. Trong khi đó, ở xã Chân Mây - Lăng Cô, lực lượng biên phòng cũng kịp thời chung tay giúp gia đình bà Lê Thị Phúc, thuộc diện cận nghèo ở thôn Thủy Yên Hạ, sửa chữa lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm chống chọi với mưa nắng và thiên tai.



Giữa cái nắng hè gay gắt, những “người thợ” không chuyên mang quân hàm xanh vẫn miệt mài tháo dỡ mái cũ, san lấp nền nhà, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ nhiều phần việc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Từ sự chung tay của cộng đồng và tinh thần trách nhiệm của những người lính biên phòng, những mái ấm mới dần được hình thành, không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là biểu tượng đẹp của tình quân dân gắn bó. Mỗi viên gạch được dựng xây bằng nghĩa tình và trách nhiệm ấy đã góp phần giúp nhiều hộ dân nghèo sớm ổn định cuộc sống, yên tâm hơn trước mùa mưa bão đang đến gần.

Dấu ấn "màu áo xanh" của chiến sĩ Biên phòng thành phố Huế trong chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Qua những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gần dân, sát dân, trở thành điểm tựa vững chắc của người dân vùng biển, góp phần vun đắp tình quân dân bền chặt và giữ vững bình yên cho Tổ quốc./.