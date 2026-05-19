Nhịp sống mưu sinh của ngư dân vùng biển bãi ngang Đà Nẵng

19/05/2026

Khi những ghe thuyền khai thác trở về, không khí ở các bãi biển nơi đây lại nhộn nhịp cảnh vận chuyển hải sản đánh bắt vào bờ để bán cho thương lái.

Ngư dân sinh sống ở những làng chài ven biển vùng bãi ngang thành phố Đà Nẵng mưu sinh chủ yếu bằng việc khai thác thủy sản gần bờ, đi về trong ngày. Vào thời vụ đánh bắt, sự phong phú nguồn lợi thủy sản từ biển đã giúp ngư dân tăng thu nhập đáng kể, tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm bám biển, giữ nghề truyền thống.

Niềm vui trúng vụ ruốc biển của ngư dân ở vùng biển bãi ngang xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN