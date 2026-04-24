Nơi nhịp sống bắt đầu từ biển

24/04/2026

Từ những bãi cát còn đẫm sương đến khoang thuyền đầy ắp cá tôm vừa cập bến, chợ hải sản buổi sớm mở ra một nhịp sống rất riêng của cư dân ven biển Việt Nam. Lao động, văn hóa và tình người hòa quyện trong một không gian mộc mạc mà sống động, nơi mỗi ngày mới khởi đầu cùng biển.

Bình minh trên chợ cá Tam Tiến (Đà Nẵng). Ảnh: Đinh Hải Ngọc

Với hơn 3.260 km bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam, Việt Nam sở hữu một không gian biển phong phú, nơi những chợ hải sản buổi sáng trở thành điểm khởi đầu của đời sống ven biển. Từ tinh mơ, khi thuyền cá vừa cập bến, không gian ấy đã bừng lên sức sống, phản chiếu rõ nét lao động và sự gắn kết cộng đồng. Trải dọc dải bờ biển, có thể bắt gặp những phiên chợ đặc trưng như: Chợ cá Cửa Vạn (Quảng Ninh), chợ cá Sầm Sơn (Thanh Hóa), chợ cá Nhật Lệ (Quảng Bình), chợ cá Tam Tiến (Đà Nẵng) hay chợ cá Xóm Lưới (Thành phố Hồ Chí Minh)…, mỗi nơi một sắc thái nhưng cùng chung nhịp sống hướng về biển.

Chợ Hải sản Long Hải (Vũng Tàu) không chỉ nổi bật với hải sản tươi ngon, chợ còn giữ trọn không khí nhộn nhịp, đậm đà sắc màu của một chợ biển truyền thống. Ảnh: Kim Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Vào sáng sớm, trên khắp các bờ biển Việt Nam, những mẻ cá mới được đánh bắt tươi rói sẽ được giao bán trực tiếp tại chợ ở ven bờ. Ảnh: Kim Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Chợ họp từ rất sớm, khi thuyền cá sau một đêm vươn khơi lần lượt cập bến. Trên bãi cát còn đẫm hơi sương, từng mẻ lưới được kéo lên, cá tôm lấp lánh ánh bạc. Việc mua bán diễn ra ngay tại thuyền hoặc trên bờ, nhanh chóng, giản dị, không qua trung gian. Người bán và người mua gặp nhau trong không khí gần gũi, chân tình.

Hải sản ở chợ sáng luôn tươi rói, đa dạng, trở thành nguồn cung quan trọng cho gia đình, nhà hàng và cả những chuyến hàng đi xa. Âm thanh của sóng biển, tiếng máy thuyền và lời gọi nhau mua bán hòa quyện, tạo nên nhịp điệu đặc trưng. Trong dòng người tấp nập là hình ảnh quen thuộc: phụ nữ đội nón lá thoăn thoắt lựa cá, ngư dân tất bật phân loại hải sản, trẻ nhỏ theo chân cha mẹ háo hức quan sát.

Bé Nguyễn Thị Lan nhận món quà là chú cá bạc má sau chuyến đánh bắt đánh bắt xa khơi của cha mình tại phiên chợ sớm thuộc phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Du khách đi chợ cá Mân Thái (Tp. Đà Nẵng) vào sáng sớm chủ yếu để xem cảnh mua người bán và các loại hải sản bày bán. Ảnh: Thanh Hòa/ Báo ảnh Việt Nam

Mỗi vùng biển mang một sắc thái riêng. Miền Bắc trầm lắng, gắn với làng chài truyền thống; miền Trung sôi động với những phiên chợ họp ngay trên bãi cát, nơi nhịp mua bán diễn ra nhanh gọn trong nắng gió và ánh bình minh rực rỡ; Miền Nam lại mang vẻ phóng khoáng, cởi mở, với những khu chợ nhộn nhịp từ sớm tinh mơ, nơi thuyền ghe tấp nập, tiếng gọi mua bán rộn ràng và nhịp sống biển hiện lên đầy năng lượng.

Cảng cá Phổ Thạch (Quảng Ngãi) bắt đầu hoạt động từ 6h sáng khi thuyền của ngư dân đánh bắt xa khơi trở về. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ là nơi buôn bán, chợ sáng miền biển còn là điểm kết nối cộng đồng, nơi người dân chia sẻ chuyện thời tiết, mùa cá và đời sống thường nhật. Ngày nay, chợ cá buổi sớm trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách, mang đến trải nghiệm chân thực về văn hóa biển Việt Nam, một “di sản sống” được lưu giữ qua từng nhịp chợ, từng mùa biển./.

Bài: Công Đạt - Ảnh: Kim Sơn, Công Đạt, Thanh Hòa, Đinh Hải Ngọc/Báo ảnh Việt Nam