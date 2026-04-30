Không gian văn hoá phố cổ Hà Nội mở cửa xuyên lễ, miễn phí nhiều điểm tham quan

Theo Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, các không gian văn hóa mở cửa xuyên suốt kỳ nghỉ, từ 8h00 - 12h00 và 14h00 - 17h30. Trong hai ngày 30/4 và 1/5, du khách được miễn phí vé vào cửa tại nhiều điểm như Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) và Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm).

Chuỗi sự kiện mang đến nhiều hoạt động nổi bật tại các di tích: triển lãm "Sơn ta sứ tích" (50 Đào Duy Từ), không gian "Dòng chảy sơn mài Việt" tại Đình Hà Vĩ (11 Hàng Hòm), trưng bày nghề kim hoàn tại Đình Kim Ngân, không gian lụa Việt tại Đình Yên Thái (8 Tạm Thương), triển lãm "Sen tháng Năm" tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (2 Lê Thái Tổ) và "Ký ức Hà Nội" tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm).

Bên cạnh trưng bày, nhiều hoạt động trải nghiệm như làm tranh dân gian, giao lưu nghệ nhân, workshop thủ công được tổ chức, giúp công chúng - đặc biệt là giới trẻ - tiếp cận di sản một cách trực quan, sinh động.

Sự kết hợp giữa mở cửa miễn phí, không gian di sản và hoạt động nghệ thuật đa dạng đã đưa Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến nổi bật dịp lễ, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa và tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc cho Thủ đô.