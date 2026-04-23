Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông”

Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026); đồng thời góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dận vận Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nghe giới thiệu về tác phẩm ảnh “Vẻ đẹp nơi đáy biển”. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” giới thiệu 153 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu được tuyển chọn từ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng” giai đoạn 2020 - 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu cảm xúc và sức biểu đạt, triển lãm trưng bày các tác phẩm khắc họa chân thực, sinh động vẻ đẹp của non sông, đất nước, con người Việt Nam từ vùng rẻo cao biên giới đến miền đồng bằng, biển đảo…

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Triển lãm “Việt Nam - Một dải non sông” là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển tới đông đảo bạn bè quốc tế. Sự kiện góp phần tiếp tục khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Đồng thời, Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn” giới thiệu 100 ảnh màu và trắng đen về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước; kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy hi sinh gian khổ và thắng lợi vẻ vang của người dân Việt Nam yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; niềm tin son sắt vào Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự ủng hộ quốc tế to lớn.

Triển lãm cũng trưng bày những hình ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn; tiên phong hiện thực hóa khát vọng vươn mình, hướng đến xây dựng Thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, triển lãm lần này không chỉ là sự hội tụ của những tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai để thế hệ trẻ hiểu thêm về giá trị của hòa bình; để mỗi người dân thêm yêu và tự hào về một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hòa bình, ổn định, phát triển, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Triển lãm “Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảnh khắc đáng nhớ” với 40 ảnh nghệ thuật ghi lại các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại khu vực đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng) và Triển lãm “Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc” tại tuyến đường Nguyễn Du - Đồng Khởi với 55 ảnh màu và trắng đen.

Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Ban Tổ chức cho biết, các triển lãm: Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn, Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảnh khắc đáng nhớ, Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc còn được tổ chức tại Công viên Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một) và Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu)./.