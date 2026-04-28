Nhạy bén ứng dụng công nghệ trong phục vụ hành chính công

Thời gian qua, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại các phường, xã ở tỉnh Đồng Nai đã hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Quan cho thấy, sự nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách, trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi đến thực hiện các giao dịch hành chính.

Giải quyết thủ tục hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Quan.

Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Tân Quan đã ban hành các kế hoạch trọng điểm về kiểm soát và cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Toàn bộ thủ tục thuộc thẩm quyền đều được niêm yết công khai, cập nhật kịp thời tại trụ sở và trên Cổng thông tin điện tử, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận và thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác.



Ông Hồ Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Quan cho biết: Trong mô hình chính quyền địa phương hiện nay, Trung tâm luôn chú trọng duy trì kết quả cao trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Đặc biệt, quy trình nộp hồ sơ trực tuyến luôn được đảm bảo thông suốt, xử lý đúng và trước hạn quy định.



Hiện nay, danh mục thủ tục hành chính tại xã đã lên tới 204 nội dung, trong đó có 190 thủ tục được tích hợp dịch vụ công trực tuyến. Tính riêng quý I năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận 880 hồ sơ với tỷ lệ nộp trực tuyến đạt tuyệt đối 100%. Kết quả ấn tượng này minh chứng cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số, từng bước thay đổi thói quen của người dân từ phương thức truyền thống sang hiện đại. Song song đó, công tác số hóa được triển khai đồng bộ với 100% hồ sơ và kết quả được lưu trữ điện tử, trong đó 876 hồ sơ đã được tái sử dụng dữ liệu, giúp tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian cho nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Quan hướng dẫn người dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Ông Võ Sỹ Sơn ở ấp Xạc Lây không giấu được sự phấn khởi khi trực tiếp đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, chia sẻ: So với trước đây, quy trình giải quyết thủ tục hành chính hiện nay đã trở nên thuận tiện và tinh gọn hơn rất nhiều. Tại đây, chúng tôi luôn nhận được sự tiếp đón niềm nở. Với những quy định mới hay biểu mẫu phức tạp mà người dân chưa rõ, các tổ hướng dẫn đều trực tiếp hỗ trợ tận nơi, giải thích vô cùng cụ thể và dễ hiểu. Sự tận tình này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian mà còn xóa bỏ tâm lý e ngại khi thực hiện các thủ tục pháp lý.



Bà Phạm Thị Thương ở ấp Ruộng 2 cũng nhận xét: khi đến đây thực hiện các thủ tục hành chính, chúng tôi được đội ngũ cán bộ tại trung tâm đón tiếp rất ân cần, niềm nở. Những người làm việc ở đây chủ động hỏi thăm nhu cầu và tiếp nhận hồ sơ rất nhanh chóng. Chúng tôi cảm thấy rất vui và hài lòng, đặc biệt là ở những nội dung về dịch vụ công chưa rõ, các cán bộ đều tận tình chỉ bảo, hướng dẫn chu đáo để chúng tôi hoàn thành công việc của mình.



Đặc biệt, công tác trả kết quả hồ sơ cũng có bước chuyển biến rõ rệt, hồ sơ đều được xử lý đúng hạn, thậm chí là trước hẹn. Chính sự chuyên nghiệp, minh bạch và tinh thần “trọng dân” này đã tạo nên niềm tin vững chắc cho nhân dân vào bộ máy hành chính cấp cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh xã Tân Quan hiện đại, văn minh.



Không chỉ nhận được sự ủng hộ của bà con vùng trung tâm, công tác cải cách hành chính tại xã Tân Quan còn tạo được niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Ông Điểu Dĩ, dân tộc S'tiêng ngụ ấp Sóc Lớn phấn khởi: Khi lên Trung tâm giải quyết công việc, tôi rất phấn khởi vì kết quả hồ sơ được trả sớm hơn mong đợi. Cán bộ ở đây không chỉ nhiệt tình, làm việc đúng giờ giấc mà còn tận tình cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con cách nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tộc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đã giúp rút ngắn khoảng cách về công nghệ. Qua việc hỗ trợ người dân cho thấy một nền hành chính phục vụ công bằng và không để ai bị bỏ lại phía sau.