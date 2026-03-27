Lan tỏa giá trị di sản múa rối nước Đào Thục qua mô hình du lịch văn hóa kiểu mới

Chương trình thực hiện mô hình công nghiệp văn hoá phức hợp tại làng múa rối nước Đào Thục, xã Thư Lâm nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố về phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nhằm phát triển công nghiệp văn hóa tại Hà Nội. Hoạt động do Khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản, thuộc Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai, không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn nghệ thuật đơn thuần mà còn mở rộng thành một chuỗi trải nghiệm tương tác liên hoàn.

Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp thực tiễn để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng di sản phi vật thể của Thủ đô.

Đào Thục là một trong những làng rối nước có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Làng cũng là nơi sản sinh ra nhiều nghệ nhân múa rối tài ba, giữ giá trị tinh hoa nghệ thuật rối nước truyền thống. Việc triển khai mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp giúp du khách có cái nhìn toàn diện hơn về làng nghề múa rối hơn 300 năm tuổi đời này. Mô hình được thiết kế với đa dạng hoạt động từ biểu diễn múa rối nước truyền thống, giao lưu với nghệ nhân múa rối nước Đào Thục đến tự tay điều khiển con rối.

Bên cạnh đó, người tham gia còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian xã Thư Lâm bao gồm nghệ thuật tuồng Lương Quy, chèo Vân Hà, ca trù Lỗ Khê, trò diễn bắt chạch trong chum - Lễ hội kén rể Đường Yên, kéo lửa thổi cơm thi Lương Quy, đục đẽo gỗ Thiết Úng, vẽ con rối Đào Thục và trải nghiệm in thủ công, trưng bày gốm của các nghệ sĩ trẻ.

Thông qua mô hình phức hợp, các giá trị truyền thống được đưa đến gần hơn với thế hệ trẻ qua các tour du lịch thực tế, nơi học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, thực hành thủ công, trải nghiệm trò chơi dân gian và tìm hiểu văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế văn hóa trên địa bàn xã Thư Lâm, đồng thời khẳng định tiềm năng của việc chuyển hóa di sản thành các sản phẩm du lịch giáo dục có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu học tập và trải nghiệm thực tế của học sinh Thủ đô.