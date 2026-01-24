Khoa học - công nghệ mở đường cho "Đổi mới lần hai"

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ xác lập những định hướng chiến lược quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước, trong đó khoa học - công nghệ được xác định là động lực then chốt.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, PGS.TS Trần Lê Hưng, giảng viên Trường Kỹ sư Paris thuộc Đại học Gustave Eiffel, đánh giá Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa chính trị và chiến lược đặc biệt quan trọng, không chỉ bởi đây là dịp tổng kết chặng đường 40 năm Đổi mới, mà còn bởi Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước đứng trước yêu cầu phải xác lập một mô hình phát triển mới, phù hợp với bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Ông nhấn mạnh rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên hầu hết các lĩnh vực: đời sống xã hội của nhân dân không ngừng được cải thiện, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, tiếng nói của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế ngày càng có trọng lượng. Tuy nhiên, trước những biến động thế giới phức tạp, khó lường, diễn biến nhanh gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh truyền thống và phi truyền thống đòi hỏi Đảng ta có những bước đi chiến lược quan trọng, sách lược khôn khéo cũng như định hướng rõ ràng, là kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đi theo.

PGS.TS. Trần Lê Hưng cho rằng những quyết sách lớn của Đảng trong thời gian qua, từ việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, triển khai mô hình chính quyền hai cấp, đến việc ban hành các nghị quyết lớn về phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục – đào tạo và hội nhập quốc tế, đều là sự chuẩn bị quan trọng để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Hà Nội chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp - dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính. Ảnh: Thành Phương/TTXVN

Đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang bùng nổ, với những đột phá về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa, ông nhấn mạnh rằng Việt Nam không có con đường nào khác ngoài việc phải đề cao vai trò của khoa học - công nghệ như nền tảng cho phát triển bền vững.

Theo đánh giá của ông, việc ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tạo ra một “cú hích” mạnh mẽ, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi trong xã hội. Quyết định lựa chọn khoa học - công nghệ làm động lực chủ yếu cho tăng trưởng không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược, bảo đảm tính bền vững và tự chủ cho nền kinh tế. Việc tự chủ đỉnh cao khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, không chỉ giúp đất nước ta “độc lập” về đường hướng phát triển của riêng mình mà còn góp phần chung vào sự phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu chung của nhân loại.

PGS.TS. Trần Lê Hưng cho rằng những sản phẩm khoa học - công nghệ “Make in Vietnam” trong tương lai không chỉ phục vụ trực tiếp nhu cầu trong nước, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao năng suất lao động, mà còn hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, việc dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển được ông đánh giá là một lựa chọn đúng đắn, mang tầm nhìn dài hạn. Theo ông, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc của một cuộc “Đổi mới thứ hai”, tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các doanh nghiệp nhận giải Đồng Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ Make in Vietnam. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Bàn về đề xuất xây dựng mạng lưới các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm kết nối trí tuệ Việt Nam trên toàn cầu, PGS.TS. Trần Lê Hưng cho rằng đây là một mô hình có ý nghĩa chiến lược, cần được Đại hội XIV định hình rõ ràng về chủ trương và cơ chế triển khai. Theo ông, các trung tâm R&D không chỉ là nơi tiến hành nghiên cứu thuần túy, mà phải được thiết kế để trực tiếp giải quyết các bài toán cụ thể nảy sinh trong quá trình sản xuất, quản lý và chuyển đổi số của đất nước.

Ông phân tích rằng mô hình trung tâm R&D nếu được tổ chức bài bản sẽ cho phép tận dụng tối đa trí tuệ của người Việt Nam trong và ngoài nước, từng bước đưa đội ngũ chuyên gia trong nước tiệm cận với trình độ khoa học - công nghệ quốc tế, tiến tới làm chủ các công nghệ. Đồng thời, đây cũng là lời giải cho bài toán thu hút, trọng dụng và gìn giữ nhân tài, nhất là trong bối cảnh cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài luôn mong muốn được đóng góp cho quê hương. Những vấn đề phức tạp trong nước có thể được giải quyết thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học trong nước và đội ngũ chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, dựa trên kinh nghiệm và bài học quốc tế, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.

Theo PGS.TS. Trần Lê Hưng, việc thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia các trung tâm R&D cũng sẽ tạo ra sức hút lan tỏa đối với các chuyên gia và đối tác quốc tế. Khi Việt Nam chủ động mời gọi và tạo điều kiện cho các nhà khoa học nước ngoài cùng tham gia giải quyết những bài toán phát triển của mình, điều đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, mà còn thể hiện rõ tinh thần hội nhập quốc tế chủ động, đa phương và toàn diện. Ông cho rằng cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó hội nhập không chỉ được hiểu theo chiều địa lý, mà còn bao trùm các lĩnh vực như ngoại giao nhân dân, ngoại giao số và đặc biệt là ngoại giao khoa học.

Một điểm nhấn quan trọng khác được ông đề cập là sự gắn kết chặt chẽ giữa các trung tâm R&D với các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước. Theo đó, các đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn sẽ được triển khai đồng thời với nhiệm vụ đào tạo thế hệ kế cận, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ có trình độ cao, sẵn sàng đảm đương các nhiệm vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Việc này phù hợp với tinh thần kết nối Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp đã được khẳng định trong Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Từ kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc tại Pháp, PGS.TS. Trần Lê Hưng cũng thẳng thắn chỉ ra những rào cản mà trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đang gặp phải khi muốn đóng góp trực tiếp cho khoa học - công nghệ trong nước. Theo ông, mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài, song trên thực tế, không ít trí thức vẫn băn khoăn về khả năng hòa nhập môi trường làm việc trong nước, đặc biệt là trong khu vực công. Do đó, bên cạnh các cơ chế đãi ngộ, cần chú trọng hơn đến việc trang bị các kỹ năng cần thiết, như quản lý nhà nước, lý luận chính trị..., nhằm giúp những người trở về có thể nhanh chóng thích ứng và phát huy năng lực.