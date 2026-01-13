Âu Lạc Grand Prize tìm kiếm các giải pháp AI do người Việt làm chủ

Hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, Liên minh AI Âu Lạc công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize ngày 12/1, trao tặng 1 triệu USD cho 1 sản phẩm, giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) xuất sắc nhất do người Việt làm chủ. Đây là giải thưởng công nghệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize của Liên minh AI Âu Lạc là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize tôn vinh sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ, tạo ra tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế xã hội. Mục tiêu của Giải thưởng là khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026.

Giải thưởng được khởi xướng bởi Liên minh AI Âu Lạc, bảo trợ bởi Tập đoàn FPT. Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia AI hàng đầu, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, trường Đại học/Đại học và đại diện cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, bảo đảm tính độc lập, khách quan và chuẩn mực toàn cầu trong quá trình đánh giá.

Phát biểu tại Lễ công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết: “Thực hiện các nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, ngoại giao khoa học công nghệ đã trở thành mũi nhọn mới, tập trung vào nội hàm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa xây dựng 11 công nghệ chiến lược. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize của Liên minh AI Âu Lạc là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, tạo ra không gian kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo”.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, giải thưởng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Đây là cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước. Thông qua giải thưởng, trí tuệ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thêm một không gian để gắn kết, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ: "Liên minh AI Âu Lạc quyết tâm tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, hướng tới là những sản phẩm AI do người Việt Nam phát triển, phục vụ cho người Việt Nam. Lịch sử cho thấy rằng hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước mình và trong bối cảnh mới, đó là bảo vệ chủ quyền công nghệ, chủ quyền AI”.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc thông tin về giải thưởng công nghệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh 1 triệu USD tiền thưởng, cá nhân, tổ chức đạt giải còn nhận được sự đồng hành, cố vấn chiến lược, chuyên môn, kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT và các đối tác của Giải thưởng.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize dự kiến mở cổng đăng ký trực tuyến vào tháng 3/2026; đến tháng 10/2026 thực hiện vòng Chung khảo. Giải sẽ được trao vào tháng 11/2026./.