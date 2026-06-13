Hơn 1.500 người tham gia chương trình "Toàn dân tập luyện thể dục thể thao"

Ngày 13/6, tại Quảng trường phường An Hội, hơn 1500 cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia chương trình "Toàn dân tập luyện thể dục thể thao" năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức.

Sau lễ khai mạc, hơn 1.500 cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia chuỗi hoạt động, vận động trực tiếp như: khởi động tập luyện thể chất với các bài tập earobic, tabata và đi bộ nhanh dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp; chạy hưởng ứng 1km qua các tuyến phố cùng với hoạt động tập dưỡng sinh, sút bóng vào khung thành mini…

Người dân tham gia chạy hưởng ứng tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Ông Mai Bá Hùng, Phó Trưởng ban Thể thao, uỷ viên Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, sự kiện là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cổ vũ người dân thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ về việc rèn luyện thân thể. Đây cũng là dịp khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần hun đúc ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Ủy ban Olympic Việt Nam luôn xác định, thể dục thể thao đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao thể chất, tinh thần cho người dân. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng xã hội phát triển bền vững, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước hội nhập và vươn lên trên các đấu trường thể thao khu vực và thế giới. Phong trào thể dục thể thao cần được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn nữa tại Vĩnh Long. Mỗi tổ dân phố, cơ quan, đơn vị xây dựng mô hình luyện tập phù hợp. Mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao yêu thích để rèn luyện hằng ngày, biến việc rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Người dân tham gia chạy hưởng ứng tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Cao Quốc Dũng cho hay, chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe; khơi dậy tinh thần đoàn kết, giao lưu, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Vĩnh Long luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Việc nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân tham gia tập luyện thể thao tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” là sáng kiến của Ủy ban Olympic Việt Nam, gồm chuỗi 30 sự kiện được tổ chức tại 21 tỉnh, thành phố trong nước, kéo dài từ tháng 3 - 9/2026 nhằm giúp người dân hiểu rõ vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh, thói quen vận động thường xuyên trong cộng đồng./.