Khai mạc Giải vô địch Thể hình trẻ quốc gia năm 2026

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các huấn luyện viên, vận động viên Đội tuyển Thể hình Việt Nam nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các huấn luyện viên, vận động viên đã mang lại vinh quang cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các vận động viên, huấn luyện viên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Giải vô địch Thể hình trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 15 - 17 /7 với sự góp mặt của 10 Đoàn thể thao cùng 200 lượt vận động viên trẻ đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước; tranh tài ở 28 nội dung, gồm các hạng mục: Thể hình, fitness, athletic physique cho cả nam và nữ, nhóm tuổi U.18 và U.21.

Các vận động viên thi đấu nội dung nam Athletic physique U.21 đến 170cm. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang Trần Nguyễn Bá cho biết, Giải vô địch Thể hình trẻ quốc gia năm 2026 là một trong những giải thể thao thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Được tổ chức tại tỉnh An Giang năm 2026, giải đấu là cơ hội để địa phương tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đầu tư đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giúp nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển phong trào thể dục thể thao và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



Các vận động viên thi đấu nội dung nam Athletic physique U.21 đến 170cm. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Đây còn là dịp để các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu của vận động viên thể hình trẻ các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Giải đấu cũng tạo điều kiện để các đoàn vận động viên, huấn luyện viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và thi đấu. Đặc biệt, thông qua giải đấu để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Thể hình trên phạm vi toàn quốc; từng bước nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thể thao Việt Nam.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh trao Huân chương Lao động hạng. Nhì cho các vận động viên, huấn luyện viên. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Giải đấu cũng là cơ hội tốt để tỉnh An Giang quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống văn hóa, con người thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội địa phương...

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu được diễn ra, trong đó có nội dung nam Athletic physique U.21 cao đến 170cm - một trong những phần thi hấp dẫn./.