12 đội tranh tài tại Vòng chung kết U17 quốc gia

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Đinh Thị Thu Trang cho biết, thành công của Đội tuyển U17 Việt Nam khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 đã khẳng định hướng đi đúng đắn của chiến lược đầu tư đào tạo cho bóng đã trẻ những năm qua. Vòng chung kết U17 quốc gia là môi trường quan trọng để các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện chuyên môn và tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trận mở màn với Đội bóng Thể Công Viettel 1 trên sân vận động Pleiku. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng đã vượt qua vòng loại, được chia thành ba bảng đấu. Bảng A gồm: chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng và PVF; bảng B gồm: Sông Lam Nghệ An, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, PVF-CAND và Đồng Nai; bảng C gồm: Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.



Đội bóng U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trận mở màn tại Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các bảng đấu có sự cân bằng về lực lượng, hứa hẹn nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn. Bảng A được xem là tâm điểm khi quy tụ những trung tâm đào tạo trẻ giàu truyền thống như: PVF, Thể Công Viettel và chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, đương kim vô địch Hà Nội sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng C trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ.



Đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trận mở màn với Đội bóng Thể Công Viettel 1 trên sân vận động Pleiku. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Đại diện nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consul, Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Việt Nam cho rằng, giải đấu không chỉ là nơi các đội bóng tranh tài mà còn góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần nỗ lực và ý chí vươn lên của các cầu thủ trẻ. Giải đấu tiếp tục tạo động lực để các tài năng trẻ phát triển và theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 diễn ra từ ngày 16 - 29/7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai). Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab cùng các nền tảng truyền thông chính thức của VFF.

Đội bóng U17 Thể Công Viettel 1 thi đấu trận mở màn tại Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, 2 trận đấu tâm điểm của bảng A giữa chủ nhà U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai với U17 Thể Công Viettel 1 và đội PVF chạm trán SHB Đà Nẵng. Hai cuộc so tài mở màn hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, hấp dẫn cho giải đấu năm nay - nơi nhiều gương mặt triển vọng được kỳ vọng tiếp tục khẳng định năng lực và hướng tới cấp độ đội tuyển quốc gia./.