Thể thao
Giải Bơi và Lặn vô địch trẻ quốc gia: Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thắng lớn
Giải diễn ra từ ngày 18 đến 28/7, môn lặn được tổ chức từ ngày 18-21/7, môn bơi từ ngày 23-28/7.
Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức giải Tào Viết Hải cho biết, giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi, lặn trong thanh, thiếu niên; tạo điều kiện xây dựng lực lượng vận động viên trẻ kế cận, đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự các giải đấu quốc gia và quốc tế trong thời gian tới. Giải năm nay quy tụ 257 vận động viên của 30 đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài.
Ở môn lặn, các vận động viên thi đấu tranh tài cá nhân nam, nữ và tiếp sức theo từng nhóm tuổi, với các cự ly từ 50 m đến 1.500 m ở các nội dung lặn tốc độ, lặn khí tài, chân vịt đôi, vòi hơi chân vịt và tiếp sức. Đối với môn bơi, các vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ và tiếp sức theo nhóm tuổi, với các cự ly từ 50 m đến 800 m cùng các nội dung tiếp sức 4x100 m tự do, 4x200 m tự do và 4x100 m hỗn hợp.
Sau khi khép lại các nội dung môn lặn, các nội dung môn bơi sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28/7./.