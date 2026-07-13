Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia: Khởi tranh nội dung đua đường trường đầu tiên

Tham dự nội dung đường trường có các đội: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa và đội chủ nhà Phú Thọ. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung dành cho các nhóm tuổi U16, 17-18 và U23, góp phần tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, hấp dẫn ngay trong ngày khởi tranh.



Đường đua xe đạp đường trường đẹp nhất tại quảng trường Hòa Bình (Phú Thọ). Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các cua-rơ bước vào các nội dung tính điểm với cự ly 18 km nữ 17-18 tuổi, 21 km nữ U23, 27km nam U23, 15km nữ U16 và 21km nam U16. Các cuộc đua diễn ra quyết liệt ngay từ những vòng đầu khi các đội mạnh đều chủ động triển khai chiến thuật nhằm tích lũy điểm số, tạo lợi thế trong cuộc đua giành huy chương.

Mở đầu là nội dung thi đấu tính điểm nữ lứa tuổi 17 - 18 trên cự ly 15km. Tham gia thi đấu ở nội dung này có 9 vận động viên của các đội Thanh Hóa, Hà Nội, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động viên Hà Ngọc Diệp (đội Thanh Hóa) giành Huy chương Vàng; vận động viên Phạm Thị My (đội Thanh Hóa) giành Huy chương Bạc; vận động viên Nguyễn Khang Hà My (đội Vĩnh Long) giành Huy chương Đồng.

Các vận động viên nữ nỗ lực lực từng vòng đua. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tại nội dung tính điểm nữ U23 với cự ly 18km có 14 vận động viên của các đội: Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Sơn La, Vĩnh Long, Hà Nội, Thanh Hóa đăng ký tham gia thi đấu. Vận động viên Nguyễn Thị Kim Ngọc (đội Thành phố Hồ Chí Minh) giành Huy chương Vàng; vận động viên Lâm Thị Thùy Dương (đội Thành phố Hồ Chí Minh) giành Huy chương Bạc và vận động viên Nguyễn Thị Kim Vàng (đội An Giang) giành Huy chương Đồng.





Các vận động viên cạnh tranh hết mình tạo nên bầu không khí thi đấu sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Ở nội dung tính điểm nam U23, các tay đua tranh tài trên cự ly 21km với 21 vận động viên của các đội: Quân Đội, An Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc (đội Quân Đội) giành Huy chương Vàng; vận động viên Phạm Quốc Thiện (đội An Giang) giành Huy chương Bạc; vận động viên Trần Trọng Phúc (đội Đồng Nai) giành Huy chương Đồng.



Các vận động viên nỗ lực tại vòng cua số 2. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, các nội dung đường trường năm nay được bố trí trên những cung đường phù hợp với yêu cầu chuyên môn, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện để các vận động viên phát huy tối đa khả năng thi đấu. Lực lượng Công an, y tế, trọng tài cùng các đơn vị chức năng được huy động để phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và người dân trong suốt thời gian diễn ra giải.



Vận động viên nam U23, cự ly 21km về đích. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 là sân chơi đỉnh cao dành cho các vận động viên trẻ. Đây còn là dịp để Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cùng các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên tại các địa phương, phát hiện những tài năng mới bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời, việc đăng cai tổ chức giải tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của tỉnh Phú Thọ, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa và phong trào thể dục, thể thao quần chúng.



Nội dung thi đấu xe đạp đường trường trẻ diễn ra từ ngày 13 - 19/7./.

Thanh Hải