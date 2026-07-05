Khai mạc Giải Vô địch Cử tạ trẻ quốc gia năm 2026

05/07/2026

Giải quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 26 đoàn của các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Vận động viên tranh tài ở các nội dung: Cử giật, cử đẩy của nam và nữ gồm 16 hạng cân. Hạng cân nam: 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, 110kg và trên 110kg. Hạng cân nữ: 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Dương Minh Tuệ cho biết, Giải Vô địch Cử tạ trẻ quốc gia là một trong những giải thể thao thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Giải đấu năm nay được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn là cơ hội để địa phương tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đầu tư đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giúp nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển phong trào thể dục thể thao và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Giải Vô địch Cử tạ trẻ quốc gia là dịp để các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu của vận động viên cử tạ trẻ các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Giải đấu cũng tạo điều kiện để các đoàn vận động viên, huấn luyện viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và thi đấu.



Đặc biệt, thông qua giải đấu này tiếp tục duy trì và phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Cử tạ trên phạm vi toàn quốc; từng bước nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thể thao Việt Nam. Giải đấu cũng là cơ hội tốt để tỉnh Lạng Sơn quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống văn hóa, con người thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội địa phương...

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu cử đẩy và cử giật của nam, hạng cân 60-65kg. Giải Vô địch Cử tạ trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra đến ngày 10/7./.