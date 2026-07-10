Gia Lai: Bế mạc Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định

10/07/2026

Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định là một trong những hoạt động hưởng ứng năm Du lịch quốc Gia Gia Lai “Đại ngàn chạm biển xanh” năm 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.

Tối 9/7/2026, Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8, năm 2026 bế mạc tại Gia Lai. Kết quả, Võ đường Quy Nhơn Kickfit đã giảnh giải Nhất toàn đoàn; Võ đường Đỗ Thanh Tấn giành giải Nhì và Võ đường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai giành giải Ba. Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên, các võ đường đạt giải.

Các võ sĩ thi đấu ở nội dung Đối kháng. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Các võ sĩ thi đấu ở nội dung Quyền thuật. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Trịnh Bang Nhiệm