Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường hàng Tết

Từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh đến các sản phẩm chế biến, hàng Việ t ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhờ chất lượng ổn định, giá cả hợp lý và nguồn gốc rõ ràng.

Người tiêu dùng tin chọn hàng Việt

Ghi nhận tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh), các sạp kinh doanh thực phẩm khô, bánh mứt, kẹo chủ yếu trưng bày sản phẩm sản xuất trong nước. Nhiều người tiêu dùng cho biết ưu tiên hàng Việt vì dễ kiểm soát chất lượng và phù hợp với thói quen tiêu dùng.

Chị Hà Thị Thanh Trang, Việt kiều Nauy mỗi dịp Tết về thăm quê không quên ghé chợ Bình Tây để thưởng thức đặc sản quê hương. Theo chị Trang, dù đã thử nhiều món ăn, thức uống, nhưng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam vẫn có sức hút đặc biệt bởi hương vị đậm đà, đặc sắc, không lẫn với các loại nông sản, thực phẩm khác.

“Mình người Việt Nam mà phải ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với quan trọng nhất, sản phẩm trong nước sản xuất ăn rất vừa miệng, không giống như những đồ sản xuất ở nước ngoài. Hàng trong nước nhãn mác rõ ràng, có địa chỉ sản xuất, mình yên tâm hơn so với hàng trôi nổi”, chị Trang cho biết.

Không chỉ ở chợ truyền thống, tại các siêu thị lớn như Co.opmart, Winmart, MM Mega Market Việt Nam, GO!, Satra, Bách Hóa Xanh… hàng Việt chiếm tỷ trọng lớn trên quầy kệ, từ rau củ quả, thịt cá đến các mặt hàng chế biến, gia dụng. Anh Lê Minh Tùng (phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi thấy hàng Việt bây giờ mẫu mã đẹp, chất lượng tốt mà giá không quá cao. Nhiều sản phẩm phù hợp với khẩu vị và sinh hoạt của gia đình Việt”.

Người dân sử dụng hàng Việt không phải vì phong trào mà vì tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Đây chính là động lực thúc đẩy thị trường hàng Việt ngày càng đa dạng, phong phú, qua đó hình thành các doanh nghiệp thương hiệu Việt đủ sức chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Người dân mua sắm tại siêu thị Go! trên địa bàn phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Theo các tiểu thương, việc người tiêu dùng ưu tiên hàng Việt giúp sức bán ổn định hơn, nhất là trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Trong dịp Tết, hàng Việt tiếp tục khẳng định ưu thế, bằng việc chiếm đa số trên các quầy, sạp.

Theo bà Ứng Thị Liên, thương nhân chợ Bình Tây (TP. Hồ Chí Minh), hàng Việt ngày càng đa dạng về chủng loại và mẫu mã, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Trên 90% hàng hoá tại quầy kệ là hàng Việt, chiếm lĩnh tuyệt đối với các mặt hàng mứt Tết, trái cây sấy dẻo… những đặc sản đã trở thành món ăn không thể thiếu với người dân vào Tết.

“Khách giờ hỏi nguồn gốc nhiều lắm. Hàng Việt có thương hiệu, có tem nhãn rõ ràng, họ rất tin tưởng nên dễ bán hơn. Hàng Việt hiện nay mình nhập cũng dễ dàng, nếu sức mua tăng, mình đặt thêm, họ sẽ giao ngay”, bà Liên cho biết.

Hệ thống bán lẻ TP. Hồ Chí Minh ưu tiên nông sản, đặc sản vùng miền. Một số tiểu thương cho biết thêm, hàng Việt có lợi thế về nguồn cung, thời gian giao hàng nhanh, ít biến động giá so với hàng nhập khẩu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây (TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Nhờ sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, chất lượng ngày một nâng cao, hàng Việt đã chiếm lĩnh chợ đầu mối Bình Tây. Đơn vị quản lý chợ tiếp tục tuyên truyền thương nhân tại chợ đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm, ưu tiên nhập hàng Việt phục vụ thị trường. Đặc biệt trong dịp Tết này, hàng Việt chiếm ưu thế thấy rõ, sức mua ổn định, tăng nhẹ so với năm ngoái”.

Siêu thị đẩy mạnh kết nối, ưu tiên hàng nội địa

Việc ưu tiên hàng Việt không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn là chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, hiện nay hàng Việt chiếm trên 90% tại các hệ thống siêu thị của đơn vị như GO!, Tops Market. Đơn vị tăng cường kết nối với nhà sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để đưa hàng Việt vào hệ thống, đồng thời tổ chức các chương trình nhận diện, khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.

“Chúng tôi hỗ trợ rất nhiều hàng Việt thông qua chương trình kết nối hàng Việt, bằng cách hướng dẫn cho họ quy cách bao bì, tem nhãn khi vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Đến nay chúng tôi nhận xét càng ngày mẫu mã hàng Việt càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt thị hiếu tiêu dùng hiện nay cũng như có nhiều tiềm năng xuất khẩu”, bà Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ.