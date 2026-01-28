Xuân Bính Ngọ 2026: Hàng Việt Nam sẵn sàng cho cao điểm mua sắm Tết tại Pháp

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Pháp, các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam dịp này khá đa dạng, tập trung vào những sản phẩm quen thuộc trong mâm cỗ và sinh hoạt ngày Tết. Nhóm hoa quả tươi gồm mít, măng cụt, hồng xiêm, chôm chôm, xoài, bưởi được đưa sang Pháp theo các chuyến hàng chuyên biệt, bảo đảm độ tươi và chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các loại hoa quả sấy như xoài, mít cùng nhiều mặt hàng khô phục vụ Tết như hạt điều, mứt dừa, kẹo lạc… cũng đã có mặt trên kệ hàng.

Hoa quả tươi Việt Nam được bày bán tại siêu thị ở Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Không thể thiếu trong danh mục nhập khẩu là những sản phẩm gắn liền với Tết cổ truyền như lá dong, đỗ xanh, gạo nếp cái hoa vàng, đáp ứng nhu cầu gói bánh chưng của các gia đình người Việt tại Pháp. Ngoài ra, các mặt hàng đồ khô và bánh kẹo truyền thống như cà phê, bánh đậu xanh tiếp tục là lựa chọn mua sắm ổn định của người tiêu dùng, đặc biệt là cộng đồng người Việt xa quê.

Việc chuẩn bị nguồn hàng từ sớm không chỉ nhằm bảo đảm đủ số lượng trong cao điểm Tết, mà còn giúp các nhà nhập khẩu và tiểu thương chủ động hơn trước những yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường Pháp và Liên minh châu Âu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp uy tín tham gia Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 2-13/2 tới, cũng được nhập khẩu vào Pháp để phục vụ nhu cầu mua sắm của kiều bào trong dịp Tết này.

Chị Đỗ Thị Quỳnh Phương, chủ doanh nghiệp Chợ Việt-Pháp chia sẻ, do năm nay là năm nhuận nên Tết Nguyên đán của Việt Nam diễn ra muộn hơn so với năm ngoái, phải đến khoảng giữa tháng 2/2026 mới chính thức bước vào dịp Tết. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, thị trường hàng Tết đã trở nên sôi động, các doanh nghiệp và nhà cung ứng đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng để xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, trong đó có thị trường Pháp.

Chị Phương đánh giá, so với cùng kỳ năm 2025, bước sang đầu năm 2026, các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam tăng về số lượng với nguồn cung ổn định hơn. Chất lượng hàng hóa cũng ngày càng được cải thiện, đặc biệt nhờ các quy trình sản xuất, đóng gói và kiểm soát được thực hiện rõ ràng, bài bản hơn. Nhiều sản phẩm đã có đầy đủ các giấy chứng nhận cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường châu Âu, tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chị Phương nhấn mạnh mẫu mã, chủng loại sản phẩm năm nay đa dạng hơn những năm trước, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng, đồng thời thuận tiện hơn trong khâu bảo quản và trưng bày. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, đặc biệt là đối với các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Chị Phương cho biết thêm khi vào thị trường châu Âu, các sản phẩm Việt Nam đều phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan. Đây đều là những nước có cộng đồng người châu Á đông đảo và cũng có các sản phẩm phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán mang đậm tính truyền thống, vì vậy người tiêu dùng, đặc biệt là cộng đồng người Việt, luôn có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm mang hương vị quê nhà. Do vậy, các mặt hàng truyền thống của Việt Nam như mứt Tết, hoa quả sấy và trái cây truyền thống (hồng xiêm, bưởi, dừa…) vẫn giữ được chỗ đứng trên thị trường châu Âu trong dịp này.

Đưa ra lời khuyên đối với các đơn vị xuất khẩu của Việt Nam, chị Phương cho rằng yếu tố then chốt để doanh nghiệp trụ vững trên thị trường là duy trì chất lượng sản phẩm ổn định và xuyên suốt, thay vì chỉ tập trung vào tính mùa vụ như dịp Tết. Việc giữ vững chất lượng sau khi người tiêu dùng đã trải nghiệm sẽ giúp thương hiệu Việt xây dựng vị thế lâu dài và phát triển bền vững trên hành trình kinh doanh dài hạn.

Về hoạt động đón Tết Nguyên Đán của cộng đồng, chị Phương cho biết cộng đồng người Việt tại Pháp vẫn ưu tiên tự tay gói bánh chưng để gìn giữ giá trị truyền thống. Tại Chợ Việt-Pháp, các mặt hàng như lá dong, lạt giang luôn đắt khách do nhu cầu trải nghiệm không khí Tết và giáo dục cội nguồn cho thế hệ trẻ của các gia đình Việt kiều. Việc tự tay làm bánh không chỉ để thưởng thức ẩm thực mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, giúp bản sắc Tết Việt luôn sống động và được lưu truyền nơi xứ người.

Có thể thấy, sự hiện diện ngày càng đầy đủ, đa dạng của các sản phẩm Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ góp phần giúp cộng đồng người Việt tại Pháp giữ gìn phong tục truyền thống, mà còn từng bước đưa hương vị và văn hóa Tết Việt đến gần hơn với người tiêu dùng bản địa./.