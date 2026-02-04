Kinh tế
Hà Nội ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ
Tại chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được niêm yết, giới thiệu, đánh giá, thử nghiệm và kết nối cung - cầu để tiến tới thương mại hóa.
Chiều 3/2, Hà Nội ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ, cùng hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến. Sự kiện được triển khai trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Các mô hình trên được đưa vào vận hành tại Khu liên cơ 258 Võ Chí Công, kết hợp hệ thống chuyển nhận văn bản, tạo thành ba cấu phần trọng tâm trong việc triển khai các chủ trương về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Thủ đô.
Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) là hạ tầng trung tâm kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ của thành phố. Tại đây, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được niêm yết, giới thiệu, đánh giá, thử nghiệm và kết nối cung - cầu để tiến tới thương mại hóa.
Chợ chuyển đổi số (DTMarket) là cấu phần chuyên sâu của Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội. Đây là nơi kết nối cung - cầu các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chuyển đổi số. Thông qua chợ, các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp có thể tiếp cận, lựa chọn, thử nghiệm và triển khai giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, chứ không vì phong trào. Do vậy, Chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ không phải nơi trình diễn công nghệ, mà buộc công nghệ tạo ra giá trị kinh tế.
Ông Trương Việt Dũng cho biết: "Năm 2026 được xác định là năm bản lề, năm bản lề quan trọng và then chốt nhất để Hà Nội chuyển từ chuẩn bị sang hành động, từ thí điểm sang triển khai thực chất".
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang, thách thức lớn nhất hiện không còn nằm ở việc tạo ra công nghệ, mà ở việc tổ chức thị trường để công nghệ đi vào cuộc sống và tạo ra giá trị thực.
Trên thế giới, những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu đều cho thấy xu hướng rất rõ: Chính quyền không dừng ở ban hành chính sách, mà từng bước tổ chức thị trường cho công nghệ vận hành. Đó là động lực hình thành HanoTEX và DTMarket./.