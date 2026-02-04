Chiều 3/2, Hà Nội ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ, cùng hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến. Sự kiện được triển khai trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hà Nội ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ.

Các mô hình trên được đưa vào vận hành tại Khu liên cơ 258 Võ Chí Công, kết hợp hệ thống chuyển nhận văn bản, tạo thành ba cấu phần trọng tâm trong việc triển khai các chủ trương về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Thủ đô.

Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) là hạ tầng trung tâm kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ của thành phố. Tại đây, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được niêm yết, giới thiệu, đánh giá, thử nghiệm và kết nối cung - cầu để tiến tới thương mại hóa.

Chợ chuyển đổi số (DTMarket) là cấu phần chuyên sâu của Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội. Đây là nơi kết nối cung - cầu các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chuyển đổi số. Thông qua chợ, các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp có thể tiếp cận, lựa chọn, thử nghiệm và triển khai giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo TP Hà Nội tham quan không gian trưng bày và trình diễn công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, chứ không vì phong trào. Do vậy, Chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ không phải nơi trình diễn công nghệ, mà buộc công nghệ tạo ra giá trị kinh tế.