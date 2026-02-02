Nền tảng tạo đà cho kinh tế tháng đầu năm 2026

Tín hiệu tích cực

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng tháng 1/2026, ước tính có trên 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, gần 1.000 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, tương đương khoảng 25% tổng số hộ chuyển đổi của cả năm 2025.

Diễn biến này cho thấy xu hướng "chính thức hóa" hoạt động kinh doanh đang được đẩy nhanh, trong bối cảnh các rào cản gia nhập thị trường tiếp tục được tháo gỡ và chi phí tuân thủ giảm dần.

Cơ quan hải quan cũng ghi nhận, trong 15 ngày đầu tháng 1/2026, xuất khẩu đạt 18,05 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu đạt 21,29 tỷ USD, tăng tới 17,8%.

So với nửa cuối tháng 12/2025, trị giá xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1/2026 giảm 24,2%. Nhiều nhóm hàng chủ lực ghi nhận mức sụt giảm lớn như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,52 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 1,03 tỷ USD; hàng dệt may giảm 647 triệu USD.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu lại cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét. Một số nhóm hàng có mức tăng trưởng cao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 27,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 21,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 12,7%.

Sản xuất khung tranh xuất khẩu ở nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam (100% vốn Singapore), khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu của khối này đạt 14,03 tỷ USD, chiếm khoảng 78% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cục Hải quan ghi nhận, ở chiều nhập khẩu, trong 15 ngày đầu tháng 1/2026 đạt 21,29 tỷ USD. So với nửa cuối tháng 12/2025, kim ngạch nhập khẩu giảm 4,7%, chủ yếu do sụt giảm ở một số nhóm hàng như máy móc, thiết bị; dầu thô; sắt thép các loại. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu tăng mạnh 17,8%.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết, tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt là kết quả tích cực, cho thấy nội lực và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam đang dần được củng cố. Đây là điểm tựa tốt cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 và những năm sau. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới 2026-2030, kinh tế trong nước đứng trước nhiều thách thức bất định với nhiều cơ hội đan xen thách thức, việc duy trì và đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tiếp theo đòi hỏi sự nỗ lực vượt bực của cả nền kinh tế, đồng thời phải hội tụ đồng bộ nhiều điều kiện quan trọng, cả về nền tảng vĩ mô, nguồn lực tăng trưởng, chất lượng phát triển và năng lực điều hành chính sách.

Nâng chất lượng và hiệu quả tăng trưởng

Đóng gói sản phẩm ngao xuất khẩu của Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

"Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, trước hết, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết. Việc kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn nợ công, duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế và điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ theo hướng linh hoạt, thận trọng sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững", bà Nguyễn Thị Hương nhận định.

Tiếp đến, các giải pháp được bà Hương nêu ra là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng giữ vai trò then chốt; đầu tư công cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, tránh đầu tư giàn trải, lãng phí đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để khu vực đầu tư tư nhân phát triển, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.Việc thu hút đầu tư FDI cần được thực hiện theo hướng có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước.