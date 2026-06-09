Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia U18: Phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho đội tuyển quốc gia

Giải đấu năm nay hứa hẹn có tính cạnh tranh cao khi thu hút gần 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên và vận động viên đến từ 36 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước, tham gia tranh 100 bộ huy chương. Nội dung thi đấu gồm cá nhân và đồng đội nam, nữ nhóm tuổi U12, U14, U16 và U18. Đây được xem là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào điền kinh trẻ Việt Nam, cũng như sức hút ngày càng lớn của giải đấu.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Giải Vô địch Điền kinh quốc gia U18 năm 2026 là sân chơi thể thao có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng triển vọng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Đồng thời, đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các đơn vị trên cả nước”.

Các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Là địa phương đăng cai, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sân bãi, công tác chuyên môn, y tế, an ninh và các điều kiện phục vụ giải đấu. Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ mang đến môi trường thi đấu thuận lợi, công bằng và chuyên nghiệp cho các đoàn tham dự.



Cũng theo ông Đoàn Văn Công, việc đăng cai giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao thành tích cao, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên đến với bạn bè trong nước.