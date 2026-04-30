Du lịch xứ Thanh lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm

Theo dự kiến, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó, trọng tâm là du lịch biển. Các địa phương, cơ sở lưu trú đang tích cực rà soát cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách.



Tạo điểm nhấn để trở thành điểm đến hấp dẫn

Khu Du lịch biển Hải Tiến mang trên mình dáng dấp của một khu du lịch biển hiện đại, hấp dẫn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi diện mạo vùng ven biển Thanh Hóa. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Thuộc địa phận 2 xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Khu du lịch biển Hải Tiến trải dài 13 km bờ biển đang mang trên mình dáng dấp của một khu du lịch biển hiện đại, hấp dẫn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi diện mạo vùng ven biển Thanh Hóa.



Với khoảng 120 khách sạn, nhà nghỉ, 7.400 phòng nghỉ tiêu chuẩn, hệ thống cơ sở lưu trú ở Hải Tiến khá phong phú, đa dạng về loại hình, gồm khách sạn cao cấp, các khu resort, biệt thự, bungallow… được thiết kế tách biệt nhau, đầy đủ tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên.



Nằm ngay khu trung tâm Khu du lịch biển Hải Tiến, khách sạn Ánh Phương I, II, III, IV luôn là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn để nghỉ dưỡng vào dịp hè. Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến (quản lý khách sạn Ánh Phương) và các nhà đầu tư thứ cấp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để chỉnh trang tổ hợp khách sạn hiện đại gồm các khu khách sạn hướng biển và khu biệt thự sang trọng với tổng số hơn 2.000 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao cùng hệ thống các nhà hàng sang trọng và dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách về với biển Hải Tiến.



Để phục vụ tốt mùa du lịch cao điểm, khách sạn chủ động chuẩn hóa quy trình phục vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý đặt phòng, thanh toán và chăm sóc khách hàng cũng như đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường… nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Hiện công suất đặt phòng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ở đây đã đạt hơn 90%.



Chị Lê Thị Ngọc Quỳnh, du khách Hà Nội cho biết, hầu như năm nào chị cũng lựa chọn Hải Tiến là điểm đến cho gia đình trong dịp nghỉ lễ hoặc nghỉ hè. Khi book phòng dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, chị được nhân viên khách sạn tư vấn tận tình. Dù phải chi tiêu nhiều hơn trong dịp này nhưng gia đình cũng rất hài lòng.



Ông Lê Sỹ Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết, những năm gần đây, hạ tầng du lịch tại Khu du lịch biển Hải Tiến từng bước được đầu tư đồng bộ, một số dự án lớn đi vào vận hành góp phần đưa Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn. Theo kế hoạch, UBND 2 xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh sẽ phối hợp tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 tại sân khấu quảng trường biển Khu du lịch biển Hải Tiến vào tối 30/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Hoằng Hóa.



Để tổ chức thành công Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026, tạo điểm nhấn, thu hút du khách và thu hút đầu tư, xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đang tăng cường tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, tiềm năng du lịch, lịch sử, con người và vẻ đẹp của biển Hải Tiến nói chung, sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 nói riêng trên các nền tảng số, mạng xã hội. Đồng thời, tích cực xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực, phối hợp với đơn vị lữ hành kết nối tour tuyến từ Khu du lịch biển Hải Tiến với khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.



Siết chặt quản lý để nâng tầm dịch vụ

Du khách đến tắm biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Với lợi thế là trọng điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa, mỗi năm, Sầm Sơn đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ hệ thống giao thông được đầu tư thuận lợi nên Sầm Sơn đã tăng cường kết nối với các địa phương, khu, điểm du lịch.



Sẵn sàng cho mùa du lịch 2026, phường Sầm Sơn không chỉ chỉnh trang hạ tầng mà còn siết chặt quản lý dịch vụ với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Từ quy định cụ thể đối với từng loại hình kinh doanh đến nâng cao ý thức người dân, tất cả đang hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh và an toàn trong từng hành trình của du khách. Các phương án, kế hoạch được phường Sầm Sơn tập trung vào những nội dung cốt lõi như, quản lý giá dịch vụ, sắp xếp lại không gian kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát phương tiện vận chuyển khách...



Đáng lưu ý, các quy định năm nay được cụ thể hóa hơn, đi kèm chế tài xử phạt rõ ràng, những hành vi như chèo kéo khách, bán hàng rong, không bán theo giá niêm yết, gây mất trật tự công cộng... sẽ bị xử lý nghiêm.

Chỉnh trang, sửa chữa các hubway ven biển chuẩn bị đón khách. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Năm 2026, UBND phường Sầm Sơn cũng dành trên 30 tỷ đồng triển khai các dự án cải tạo, sửa chữa hạ tầng, chỉnh trang đô thị… Hệ thống thoát nước ven biển được nạo vét, khơi thông tại nhiều cửa xả, các vị trí trạm bơm, cống xuống cấp được xử lý đồng loạt. Trên các tuyến Lê Lợi và Nguyễn Du, việc sửa chữa vỉa hè được triển khai với yêu cầu cao hơn về mỹ quan và công năng sử dụng. Đáng chú ý, hệ thống hubway ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương đã được phường Sầm Sơn giao cho nhà thầu chỉnh trang, xây dựng phương án vận hành theo hướng chuyên nghiệp…



Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn nhấn mạnh, Sầm Sơn đang hướng đến thay đổi nhận thức, xây dựng văn hóa kinh doanh du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến. Năm nay, phường kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, trong hoạt động dịch vụ, du lịch làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của Sầm Sơn, của tỉnh Thanh Hóa.



Với sự đổi mới trong cách tổ chức không gian, sản phẩm và trải nghiệm, Sầm Sơn đang chuyển mình từ điểm đến biển mùa hè thành đô thị du lịch biển hiện đại, trung tâm tổ chức sự kiện và trải nghiệm quy mô lớn của khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2026, Sầm Sơn phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách, với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19 nghìn tỷ đồng.



Hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn