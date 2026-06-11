Du lịch trải nghiệm “hồi sinh” vùng sinh thái lân cận Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian gần đây, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được tăng tốc triển khai, không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn tạo điều kiện tái cấu trúc không gian phát triển du lịch của toàn khu vực phía Nam.

Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh du lịch trải nghiệm đáp ứng xu hướng xanh thông qua tăng cường khai thác điểm đến du lịch sinh thái nội tỉnh và liên kết vùng.

Nhận diện mắt xích chiến lược

Thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, Cần Giờ là một trong những điểm đến có tốc độ tăng trưởng tích cực của du lịch Thành phố nhưng lượng khách và doanh thu du lịch chưa tương xứng tiềm năng sẵn có.

Nguyên nhân do thời gian lưu trú còn ngắn, phần lớn du khách đi về trong ngày; hệ thống lưu trú chất lượng cao, các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn và các sản phẩm phục vụ khách ban đêm vẫn còn hạn chế.

Đoàn du khách trải nghiệm tour du lịch sinh thái Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Tháp. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Tuy nhiên, thời gian gần đây, kết nối liên vùng cùng với triển khai cầu Cần Giờ và các công trình hướng biển dự báo từng bước tháo gỡ những hạn chế về khả năng tiếp cận điểm đến, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tới Cần Giờ, tăng cường liên kết với các địa phương ven biển trong khu vực.

Khi hệ thống hạ tầng đồng bộ được hình thành cùng với sân bay quốc tế Long Thành và mạng lưới giao thông liên vùng, Cần Giờ sẽ không còn là điểm đến cuối tuyến mà trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới du lịch, kinh tế biển và logistics mới của Thành phố.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư quy mô lớn góp phần bổ sung những cấu phần dịch vụ còn thiếu của điểm đến như, hệ thống lưu trú chất lượng cao, trung tâm hội nghị, hội thảo, vui chơi giải trí, mua sắm và nghỉ dưỡng. Đây là điều kiện quan trọng để chuyển dịch cơ cấu khách từ tham quan ngắn ngày sang lưu trú dài ngày, đồng thời nâng cao khả năng thu hút các phân khúc khách có mức chi tiêu cao như, khách MICE, khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phó trưởng Phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ là điểm đến du lịch đơn thuần, Cần Giờ còn là không gian kết nối giữa đô thị hiện đại với hệ sinh thái biển, rừng ngập mặn và các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng của vùng duyên hải Nam Bộ.

Ngành Du lịch Thành phố nhìn nhận, Cần Giờ là mắt xích chiến lược trong không gian phát triển mới, đồng thời là khu vực có ý nghĩa đặc biệt trong định hướng mở rộng dư địa tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và có chiều sâu.

Du khách khám phá chiến khu rừng Sác nằm trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Thông Hải/VNP

Quan điểm của ngành Du lịch là mọi hoạt động phát triển cần đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, tài nguyên biển và các giá trị văn hóa bản địa. Đây là yếu tố quyết định để Cần Giờ duy trì sức hấp dẫn lâu dài và khác biệt so với các điểm đến ven biển khác trong khu vực.

Hiện Cần Giờ cũng sở hữu nhiều lợi thế khác biệt mà không nhiều đô thị lớn còn duy trì như, khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc sắc, tài nguyên biển…Cần Giờ cùng có những giá trị văn hóa cộng đồng địa phương nổi bật: Thiềng Liềng, nghề biển và các lễ hội truyền thống.

Đây là nền tảng quan trọng để ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khai thác, phát triển đa dạng loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng, du lịch đường thủy, thể thao biển và kinh tế đêm ven biển.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng, phát triển kinh tế ban đêm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm và sinh kế cho cộng đồng địa phương. Đây cũng là điều kiện cần thiết để từng bước chuyển dịch mô hình du lịch Cần Giờ từ tham quan trong ngày sang nghỉ dưỡng và trải nghiệm nhiều ngày.

Điển hình, Cần Giờ nên ưu tiên khai thác các hoạt động gắn với cảnh quan tự nhiên, văn hóa địa phương và đời sống ngư dân như, chợ đêm ẩm thực hải sản, các chương trình nghệ thuật cộng đồng, lễ hội truyền thống, trải nghiệm văn hóa biển, tuyến du lịch đường thủy về đêm và sản phẩm giải trí, nghỉ dưỡng phù hợp đặc trưng sinh thái của địa phương.

Phát triển điểm đến vệ tinh

Cùng với khai thác tài nguyên thiên nhiên nội tỉnh có tiềm năng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng phát triển điểm đến vệ tinh thông qua liên kết vùng với nhiều tỉnh, thành phố lân cận.

Đặc biệt, trước bối cảnh du khách trong và ngoài nước có xu hướng ưu chuộng du lịch sinh thái, nông nghiệp và miệt vườn, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đều có lợi thế riêng để xây dựng sản phẩm liên vùng bổ trợ cho nhau.

Không gian dành cho du khách thưởng thức trái cây đặc sản tại vườn. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Để hiện thực hóa những giải pháp phát triển điểm đến vệ tinh thông qua liên kết vùng với nhiều tỉnh, thành phố lân cận, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp hai địa phương với nhiều điểm đến du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện điểm đến địa phương, bà Lê Thị Trúc Giang, Quản lý Suối Gạo Farm, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, để tạo sức hút hơn cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở lưu trú, cảnh quan… kết hợp dịch vụ du lịch với ẩm thực tại chỗ.

Du khách đến với Suối Gạo Farm không chỉ thưởng thức đa dạng chủng loại thực phẩm sạch mà còn được “check-in” miễn phí một số dịch vụ như, trải nghiệm mô hình nông nghiệp công nghệ cao (trồng rau, nhặt trứng, nấu ăn…) hay sử dụng hồ bơi thủy sinh, cắm trại…

Bà Giang cũng cho biết thêm, để phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch, trong thời tới, doanh nghiệp sẽ đa dạng dịch vụ phục vụ phân khúc khách cơ quan, đoàn thể, MICE…Đồng thời, nâng cao năng lực thu hút phân khúc khách gia đình, học sinh, sinh viên, giới trẻ nhằm tận dụng cơ hội khai thác xu hướng du lịch sinh thái, nông nghiệp và miệt vườn. Suối Gạo Farm kỳ vọng có thể trở thành điểm đến vệ tinh trong liên kết vùng với doanh nghiệp nói riêng và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Một điểm đến tại cù lao Tân Phong, Đồng Tháp, vận chuyển khách bằng phương tiện đặc trưng địa phương “đò chèo”. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Ông Lê Huỳnh Phương, Tổ trưởng nhóm du lịch cộng đồng Rạch Chiếc - Vườn Lài, tỉnh Đồng Tháp cho hay, nằm yên bình trên cù lao Thới Sơn - viên ngọc xanh giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cụm du lịch cộng đồng Rạch Chiếc - Vườn Lài là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên, khám phá cuộc sống miệt vườn và nét văn hóa đậm đà bản sắc Nam Bộ.

Cụ thể, với tour trọn ngày, du khách được chèo đò xuyên rạch dừa nước, ghé thăm vườn trái cây trĩu quả, thưởng thức đờn ca tài tử, tìm hiểu quy trình nuôi ngọc trai nước ngọt…Còn với tour 2 ngày 1 đêm, du khách có thêm cơ hội thưởng thức ẩm thực dân dã với những món đặc trưng vùng, miền: Lẩu hèm, bánh xèo nhân hến, bánh khọt ốc đắng… và một số điểm dừng chân thú vị khác.

Theo ông Nguyễn Du Khanh, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Tháp, địa phương có lợi thế lớn về tài nguyên nông nghiệp, vườn cây ăn trái và du lịch cộng đồng nên đã và đang đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch này gắn với chuyển đổi số, xây dựng bản đồ số các điểm đến. Trong đó, liên kết vùng, cụ thể là giữa Đồng Tháp với Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong kết nối thị trường khách và thiết kế hành trình tour liên tuyến.

Liên quan đến liên kết du lịch liên vùng còn có thể kể đến một trong những sản phẩm nổi bật là tour “Tự hào những dấu ấn vùng biên” do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các địa phương xây dựng, trong đó, có Đồng Tháp.

Với hành trình 3 ngày 2 đêm, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể tham quan lần lượt những cột mốc quốc gia thiêng liêng trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, từ cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp) đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (An Giang).

Về phía các địa phương, đây là kết quả của sự chung tay giữa ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững cho du lịch khu vực trong bối cảnh mới./.