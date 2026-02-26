Chính quyền "số" bắt nhịp cùng lòng dân

Tại An Giang, “chính quyền số” không còn là rào cản khô khan mà trở thành nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm (tỉnh An Giang) hướng dẫn người dân các thao tác gửi, kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính bằng ki-ốt thông minh.

Đưa dịch vụ công đến tận nhà dân

Sáng 24/2 – ngày làm việc thứ hai, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dù bộn bề công việc nhưng bà Lý Thị Lệ Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm (tỉnh An Giang) cùng cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm và cán bộ đoàn thể xã Phú Lâm vẫn trực tiếp xuống ấp Long Hòa 1 để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Sau Tết, có khá đông người dân đến văn phòng ấp thực hiện các thủ tục.



Không giấy tờ chồng chất, chỉ với những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, các đoàn viên, thanh niên và cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm niềm nở kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, hướng dẫn người dân điền thông tin, biểu mẫu, nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, người dân ấp Long Hòa 1 ở nhà vẫn có thể thực hiện được các thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian, công sức vì không phải di chuyển đến Trung tâm hành chính của xã cách nhà hơn 3km.

Theo bà Nguyễn Thị Út, ngụ ấp Long Hòa 1, những người cao tuổi như bà thường e ngại việc đi lại xa và các thủ tục thực hiện qua máy móc phức tạp. Việc cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua ứng dụng VNeID khiến người dân rất phấn khởi. Đặc biệt, ở khu vực nông thôn, nhiều người chưa thành thạo công nghệ thông tin, chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh. Nhờ sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ, các thủ tục, hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, thuận tiện hơn.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Lý Thị Lệ Hằng cho biết, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Phú Lâm, Long Hòa và Phú Long. Địa bàn rộng, nhiều hộ dân sinh sống xa trung tâm nên việc đi lại làm thủ tục hành chính gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai mô hình “cán bộ xuống tận địa bàn ấp để giúp dân thực hiện thủ tục hành chính”. Theo đó, vào sáng thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, các "tổ công tác lưu động" trực tiếp đến 10 ấp xa trung tâm hành chính xã để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính. Mô hình đặc biệt ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người đi lại khó khăn, người già neo đơn..., góp phần tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Bên cạnh đó, nhằm đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân, giảm thời gian và chi phí đi lại – nhất là đối với các gia đình có người cao tuổi qua đời, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm đã triển khai mô hình hỗ trợ cấp giấy chứng tử tại nhà. Mô hình được thực hiện nhằm bảo đảm việc đăng ký khai tử đúng thời hạn theo quy định tại Điều 33 Luật Hộ tịch (trong vòng 15 ngày kể từ ngày chết), đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ đăng ký khai tử, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường số.

Bà Lý Thị Lệ Hằng cho biết, sau gần 8 tháng triển khai, mô hình “cán bộ xuống tận địa bàn ấp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính” và “cấp giấy chứng tử tại nhà” đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, giúp người dân từng bước làm quen với dịch vụ công trực tuyến. Đây là những bước đi quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho chính quyền số ngay từ cơ sở.