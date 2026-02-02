Phát huy vai trò của địa phương trong chiến lược phát triển quốc gia

* Niềm tin từ tầm nhìn chiến lược

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định những cột mốc phát triển quan trọng đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân được đặt ra ở mức từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD; kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP…



Ông Nguyễn Thanh Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc HD Group (phường Long Xuyên), cho rằng: Các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước trong việc tạo bước chuyển mạnh mẽ cho nền kinh tế. Việc xác định rõ các cột mốc đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 không chỉ thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước, mà còn tạo niềm tin và động lực quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn.



Theo ông Duy, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và phát triển mạnh kinh tế số là những định hướng phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước. Khi các chủ trương, chính sách được triển khai đồng bộ, nhất quán, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện và Nhà nước tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa.

Luật sư Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty Luật An Giang bày tỏ sự đồng thuận cao với các mục tiêu tăng trưởng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

* “Bệ phóng” từ lợi thế địa phương



Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, ông Nguyễn Thanh Duy cho rằng: Mỗi địa phương cần phát huy đúng tiềm năng, lợi thế của mình; qua đó trở thành “bệ phóng” tăng trưởng quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Trong đó, với thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, kinh tế biển và kinh tế biên mậu, An Giang đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để bứt phá. Khi tỉnh An Giang có mức tăng trưởng cao sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.



Ở góc độ địa phương, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm, Tổng Giám đốc HD Group cho rằng: An Giang cần tập trung hiện đại hóa ngành nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến; khai thác hiệu quả vai trò cửa ngõ giao thương vùng biên giới; đồng thời nâng cao nội lực của nền kinh tế địa phương. Song song đó, tỉnh cần ưu tiên đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và logistics; phát triển đồng bộ các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu và công nghiệp phụ trợ; ttừ đó tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.



Theo Tổng Giám đốc HD Group: Các địa phương trong đó có An Giang cần có chiến lược đầu tư bài bản cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế; Đồng thời có chính sách thu hút các doanh nghiệp chế biến sâu, hình thành nền công nghiệp hiện đại. Khi mỗi địa phương khai thác đúng tiềm năng, lợi thế của mình, các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV đề ra sẽ không chỉ dừng ở định hướng, mà được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể từ cơ sở.



* Chính sách điểm tựa phát triển

Luật sư Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty Luật An Giang (phường Long Xuyên) khẳng định: Mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm mà Nghị quyết Đại hội XIV đề ra thể hiện quyết tâm và khát vọng phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội XIV xác định rõ các mốc phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 đã tạo niềm tin quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn.

Theo Luật sư Thanh: Doanh nghiệp kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các địa phương cần đầu tư bài bản cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trong đó đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, từ đó tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và từng bước hình thành nền công nghiệp hiện đại.

Giám đốc Công ty Luật An Giang tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIV, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 sẽ từng bước được hiện thực hóa; qua đó, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới./.

Bài và ảnh: Thanh Sang